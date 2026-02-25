Le Paris FC fait capoter un beau transfert de l'OM

Axé sur le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel, l’Olympique de Marseille tenait la corde pour faire signer le prometteur Ismaël Kamissoko, capitaine des U17 du Mali. Mais le Paris FC a fait irruption dans ce dossier.

Après avoir réalisé de très grosses plus-values cet hiver grâce aux départs de Robinio Vaz et de Darryl Bakola, deux jeunes joueurs recrutés pour une bouchée de pain en post-formation, l’Olympique de Marseille souhaite poursuivre dans cette voie. Le club phocéen fait du recrutement de jeunes joueurs à très fort potentiel une priorité pour l’avenir afin de continuer à alimenter son groupe pro, mais aussi dans le but de générer de forts revenus avec de gros transferts à l’étranger.

Dans cette optique, la nouvelle cible de l’OM se nomme Ismaël Kamissoko. Le capitaine des U17 du Mali, qui évolue à l’Académie Etoile du Mandré, est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération en Afrique. A en croire les informations livrées par Loïc Tanzi plus tôt dans la semaine, l’OM est très intéressé par sa venue et le board phocéen avait concrètement avancé pour le faire signer rapidement.

Le Paris FC veut doubler l'OM pour Kamissoko

Sauf que selon But, le dossier pourrait s’avérer plus complexe que prévu. Et pour cause, le Paris FC a fait son irruption dans ce dossier et souhaite à son tour rafler la mise en recrutant Ismaël Kamissoko. Séduit par les premiers rapports de la cellule de recrutement, la direction parisienne a décider d’accélérer dans le but de doubler l’Olympique de Marseille et ainsi s’offrir le jeune milieu offensif malien. A seulement 16 ans, Kamissoko se retrouve donc avec deux très bons clubs de Ligue 1 intéressés et devra effectuer un choix fort lors des prochaines semaines.

Car le média affirme que l’intérêt du PFC va pousser l’OM à accélérer pour garder une longueur d’avance et s’assurer la signature du joueur de seulement 16 ans. Même si en Ligue 1, le club francilien joue pour l’instant le maintien avec une décevante 16e place, il reste néanmoins un sérieux concurrent pour Marseille sur le marché des transferts, avec des moyens financiers importants et un projet qui peut séduire de jeunes joueurs en quête de temps de jeu en première division française.