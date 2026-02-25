ICONSPORT_266259_0090
Paul Pogba - AS Monaco

Monaco : Umtiti donne une vérité terrible sur Pogba

Monaco25 févr. , 17:40
parHadrien Rivayrand
L’été dernier, Paul Pogba signait à AS Monaco avec l’ambition de retrouver son meilleur niveau. Mais « La Pioche » continue de cumuler les problèmes physiques.
Paul Pogba espère retrouver rapidement les terrains. Cependant, son club commence à s’inquiéter. Le milieu de terrain enchaîne en effet les pépins physiques et n’a pas encore pu pleinement contribuer aux ambitions de l’ASM. Pourtant, le champion du monde reste motivé et déterminé à revenir à un niveau élevé. Selon son entourage, il travaille intensément pour rejouer au plus vite avec AS Monaco. Et Samuel Umtiti ne dira pas le contraire, lui qui ne doute pas de l'état d'esprit de son ancien coéquipier en équipe de France.

Pogba, Umtiti a encore de l'espoir mais...

Ces dernières heures, sur l’antenne de RMC, l’ancien défenseur de l’équipe de France de football a rassuré sur l’état d’esprit de Paul Pogba :
« J’ai parlé avec lui et je sais qu’il travaille énormément. C’est normal que son corps réagisse comme ça. Mais il ne lâche pas, et je pense qu’il sera capable de revenir et de jouer quelques matchs. Quand je l’ai vu revenir, je me suis dit : ‘Waouh, ça va être dur’. Il faut que son corps se remette en route, mais il ne faut pas s’attendre à ce qu’il enchaîne 20 matchs. S’il pense encore qu’il en est capable, il faut simplement le laisser aller jusqu’au bout. »

