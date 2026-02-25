Monaco : Umtiti donne une vérité terrible sur Pogba

Pour Lyon c’est simple OL TV
Les matchs amicaux c'est une bonne idée, c'est toujours la croix et la bannière pour voir jouer son club
Toi le roi des crétin tu peux parler 🤣😂🤣
Ferme ta gueule imbécile rageux c pas tt le monde ki se couche devant le Quatar
Sûr qu'elle est cramée. Elle était censée être étoffée en vue de jouer tous les tableaux mais l'OM n'a jamais su le faire et n'y arrivera visiblement jamais. Quand ils courent plusieurs lièvres ils les perdent tous, systématiquement et le paie particulièrement en championnat. Et étrangement quand ils ne jouent que le championnat ils font quasi podium à chaque fois.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|39
|30
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
