L'OM accepte de vendre Robinio Vaz pour 30ME

L'avenir marseillais de Robinio Vaz pourrait être bref. Le jeune attaquant de 18 ans, qui s'est affirmé en début de saison et suscitait les plus grands espoirs, du côté du Vélodrome, est sur le marché des transferts.

Avec déjà quatre buts déjà marqués en seulement quatre matchs, et un style comme les supporters marseillais adorent, Robinio Vaz a tout pour devenir la future star de l'Olympique de Marseille. Sauf que l'attaquant déniché en 2024 à Sochaux n'a pas signé l'offre de prolongation proposée par Pablo Longoria et Medhi Benatia. Selon L'Equipe , l'OM proposait au natif de Mantes-la-Jolie une augmentation de salaire, soit 60.000 euros par mois contre 10.000 euros actuellement. Aucune suite n'ayant été donnée par le joueur, qui estime valoir plus, tout est à l'arrêt. Et Vaz n'a pas joué les deux derniers matchs de Marseille en Championnat. Ce lundi, alors que Roberto De Zerbi dément avoir écarté son joueur cause de ce refus de prolonger , le quotidien sportif annonce que le jeune attaquant pourrait être transféré lors de ce mercato contre une grosse somme.

L'OM prêt à vendre sa pépite à prix d'or

L'OM attend une grosse offre pour Robinio Vaz et semble déjà prêt à l'accepter dès ce mois de janvier. Aston Villa et Francfort sont déjà venus aux renseignements, et ont appris que du côté du club phocéen, on exige entre 25 et 30 millions d'euros pour laisser partir le jeune attaquant. A cet instant du mercato d'hiver, qui s'achèvera le 2 février, l'Olympique de Marseille n'a pas obtenu de proposition à cette hauteur. Mais L'Equipe pense que ce dossier réserve encore des surprises, car les deux clubs pourraient faire une nouvelle offre afin de s'offrir celui qui était devenu l'un des chouchous du Vélodrome.

De son côté, Robinio Vaz ne fait pas le forcing pour quitter l'Olympique de Marseille, loin de là même. Mais, il souhaite être payé à son juste prix, ce qui, selon lui, n'est pas encore le cas malgré l'offre de l'OM. Dans ce poker menteur, les dirigeants phocéens ne veulent pas aller plus loin dans leur proposition et ont donc placé leur joueur devant ses responsabilités.