ICONSPORT_272416_0020
Robinio VAZ - Marseille

L'OM accepte de vendre Robinio Vaz pour 30ME

OM05 janv. , 21:01
parClaude Dautel
0
L'avenir marseillais de Robinio Vaz pourrait être bref. Le jeune attaquant de 18 ans, qui s'est affirmé en début de saison et suscitait les plus grands espoirs, du côté du Vélodrome, est sur le marché des transferts. 
Avec déjà quatre buts déjà marqués en seulement quatre matchs, et un style comme les supporters marseillais adorent, Robinio Vaz a tout pour devenir la future star de l'Olympique de Marseille. Sauf que l'attaquant déniché en 2024 à Sochaux n'a pas signé l'offre de prolongation proposée par Pablo Longoria et Medhi Benatia. Selon L'Equipe, l'OM proposait au natif de Mantes-la-Jolie une augmentation de salaire, soit 60.000 euros par mois contre 10.000 euros actuellement. Aucune suite n'ayant été donnée par le joueur, qui estime valoir plus, tout est à l'arrêt. Et Vaz n'a pas joué les deux derniers matchs de Marseille en Championnat. Ce lundi, alors que Roberto De Zerbi dément avoir écarté son joueur cause de ce refus de prolonger, le quotidien sportif annonce que le jeune attaquant pourrait être transféré lors de ce mercato contre une grosse somme.

L'OM prêt à vendre sa pépite à prix d'or

L'OM attend une grosse offre pour Robinio Vaz et semble déjà prêt à l'accepter dès ce mois de janvier. Aston Villa et Francfort sont déjà venus aux renseignements, et ont appris que du côté du club phocéen, on exige entre 25 et 30 millions d'euros pour laisser partir le jeune attaquant. A cet instant du mercato d'hiver, qui s'achèvera le 2 février, l'Olympique de Marseille n'a pas obtenu de proposition à cette hauteur. Mais L'Equipe pense que ce dossier réserve encore des surprises, car les deux clubs pourraient faire une nouvelle offre afin de s'offrir celui qui était devenu l'un des chouchous du Vélodrome.
De son côté, Robinio Vaz ne fait pas le forcing pour quitter l'Olympique de Marseille, loin de là même. Mais, il souhaite être payé à son juste prix, ce qui, selon lui, n'est pas encore le cas malgré l'offre de l'OM. Dans ce poker menteur, les dirigeants phocéens ne veulent pas aller plus loin dans leur proposition et ont donc placé leur joueur devant ses responsabilités.
0
Derniers commentaires

OL : Le retour d'Endrick au Real déjà menacé

Si Garcia performe , au mieux il fera 1 saison de plus chez nous Au pire un club proposera 70 M et Madrid le vend

L’OL fait rager la Lazio avec ce transfert à 7 ME

avec merah titulaire c'est 2 pts par match, sans lui c'est 1,66 J'etais au bord du terrain a Monaco, et derriere son apparence frele, il a des appuis tres forts et sait jouer avec son corps.; Ce n'est pas un hasard si Fonseca le titularise contre l'equipe peut etre la plus puissante du championnat

OL : Endrick jure de faire un énorme cadeau à Lyon

et dijaya et consort

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

Non pas du tout, en 93 le Milan c étais le club le plus d europe loin devant Marseille, la preuve Marseille était obligé de vendre papin pour pouvoir recruter

L'OM révèle son groupe pour le Trophée des champions face au PSG

Depuis 2009 (bien avant l'arrivée des Qataris au PSG), le Trophée des Champions se joue à l'étranger : 2 fois à Montréal, dans divers pays arabes, 3 fois en Chine, aux USA, au Gabon, en Autriche, en Israël, 1 fois au Qatar). Cette année, c'est au Koweït, rien à voir avec le Qatar. Ça se joue où ça paie le plus. Pour info, la Supercoupe d'Espagne (l'équivalent de notre Trophée des Champions) se joue en Arabie Saoudite depuis 6 ans. Et la Supercoupe d'Italie s'est jouée 4 fois en Chine , 2 fois au Qatar, et elle se joue en Arabie Saoudite depuis 2022. Mais bon, comme Dijaya a une fixette sur le Qatar qu'il déteste parce que les Qataris sont les propriétaires du PSG, on aura toujours ce genre de commentaire. Bref...

