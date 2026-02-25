OL : Afonso Moreira de retour contre l'OM, c'est non

Fofana, c'est inquiétant qiand même. Si ça continue comme ça, il ne va jouer que 2 mois, si il n'est pas blessé de nouveau. Sans compter le temps qu'il mettra pour retrouver le rythme et son niveau. A moins d'une fin en boulet de canon, si on ajoute sa première partie de saison pas terrible, ça ressemble pour l'instant à une saison complètement ratée.
C'est surement celui qui nous manque le +.
On n'est pas la seule équipe comme ça. L'originalité pour nous, c'est que ce sont quasiment tous nos attaquants, et que c'est toujours dans ce secteur !
Je rêve de ce jour ou on aura une équipe au complet...... J'ai l'impression qu'on peux toujours rever...
Même avec la dynamique positive des victoires on a senti beaucoup de fatigue dimanche. Les joueurs sont rincés… C’est pourtant le moment de ne pas lâcher mais l’effectif est surement un peu juste. J’espère qu’ils vont répondre présents quand même pour ne pas subir la pression comme lors du match contre Strasbourg (et même les matchs d’avant au cours desquels on s’en est bien tiré finalement).
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|39
|30
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
🚨 𝗔𝗙𝗢𝗡𝗦𝗢 𝗠𝗢𝗥𝗘𝗜𝗥𝗔 𝗘𝗦𝗧 𝗧𝗥𝗘̀𝗦 𝗜𝗡𝗖𝗘𝗥𝗧𝗔𝗜𝗡 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗗𝗘́𝗣𝗟𝗔𝗖𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗔𝗨 𝗩𝗘́𝗟𝗢𝗗𝗥𝗢𝗠𝗘 ! ❌⏳ Pavel Sulc sera logiquement absent. 🗞️ @oetl