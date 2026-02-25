Afonso Moreira ICONSPORT_311320_0275

OL : Afonso Moreira de retour contre l'OM, c'est non

OL25 févr. , 16:33
parCorentin Facy
4
En plus de Pavel Sulc, dont le forfait est quasiment acté après sa blessure à Strasbourg dimanche, Paulo Fonseca devra sans doute faire sans Afonso Moreira face à l’OM au Vélodrome.
Dimanche soir, l’un des matchs les plus importants de la saison en Ligue 1 va se jouer au Vélodrome entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Malgré sa défaite à Strasbourg, l’OL est dans une bien meilleure dynamique que son futur adversaire. Paulo Fonseca ne prépare cependant pas cet Olympico dans les meilleures conditions possibles. L’entraîneur portugais doit composer avec plusieurs joueurs blessés ou incertains. Pavel Sulc ne sera pas disponible à Marseille après sa blessure face à Strasbourg dimanche.
Un forfait qui n’est pas vraiment surprenant pour le coach de l’OL, qui espérait en revanche récupérer Afonso Moreira. Reste que selon les informations du site Olympique et Lyonnais, l’ailier gauche portugais ne sera pas non plus de retour. Nos confrères écrivent que le joueur de 20 ans est « plus qu’incertain » pour le déplacement en Provence. Un coup dur pour Paulo Fonseca, toujours privé d’Ernest Nuamah et de Malick Fofana et qui va donc devoir composer une équipe sans plusieurs cartouches offensives sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. L’international ukrainien Roman Yaremchuk, passeur décisif quelques minutes après son entrée face à Strasbourg dimanche, pourrait en profiter pour fêter sa première titularisation avec l’OL.

Ligue 1

01 mars 2026 à 20:45
Olympique Marseille
20:45
Olympique Lyonnais
4
Derniers commentaires

OL : Afonso Moreira de retour contre l'OM, c'est non

Fofana, c'est inquiétant qiand même. Si ça continue comme ça, il ne va jouer que 2 mois, si il n'est pas blessé de nouveau. Sans compter le temps qu'il mettra pour retrouver le rythme et son niveau. A moins d'une fin en boulet de canon, si on ajoute sa première partie de saison pas terrible, ça ressemble pour l'instant à une saison complètement ratée.

OL : Afonso Moreira de retour contre l'OM, c'est non

C'est surement celui qui nous manque le +.

OL : Afonso Moreira de retour contre l'OM, c'est non

On n'est pas la seule équipe comme ça. L'originalité pour nous, c'est que ce sont quasiment tous nos attaquants, et que c'est toujours dans ce secteur !

OL : Afonso Moreira de retour contre l'OM, c'est non

Je rêve de ce jour ou on aura une équipe au complet...... J'ai l'impression qu'on peux toujours rever...

OL : Une excellente nouvelle tombe avant l’OM

Même avec la dynamique positive des victoires on a senti beaucoup de fatigue dimanche. Les joueurs sont rincés… C’est pourtant le moment de ne pas lâcher mais l’effectif est surement un peu juste. J’espère qu’ils vont répondre présents quand même pour ne pas subir la pression comme lors du match contre Strasbourg (et même les matchs d’avant au cours desquels on s’en est bien tiré finalement).

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

