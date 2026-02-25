OL : Afonso Moreira de retour contre l'OM, c'est non

En plus de Pavel Sulc, dont le forfait est quasiment acté après sa blessure à Strasbourg dimanche, Paulo Fonseca devra sans doute faire sans Afonso Moreira face à l’OM au Vélodrome.

Dimanche soir, l’un des matchs les plus importants de la saison en Ligue 1 va se jouer au Vélodrome entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Malgré sa défaite à Strasbourg, l’OL est dans une bien meilleure dynamique que son futur adversaire. Paulo Fonseca ne prépare cependant pas cet Olympico dans les meilleures conditions possibles. L’entraîneur portugais doit composer avec plusieurs joueurs blessés ou incertains. Pavel Sulc ne sera pas disponible à Marseille après sa blessure face à Strasbourg dimanche.

Un forfait qui n’est pas vraiment surprenant pour le coach de l’OL, qui espérait en revanche récupérer Afonso Moreira. Reste que selon les informations du site Olympique et Lyonnais, l’ailier gauche portugais ne sera pas non plus de retour. Nos confrères écrivent que le joueur de 20 ans est « plus qu’incertain » pour le déplacement en Provence. Un coup dur pour Paulo Fonseca, toujours privé d’Ernest Nuamah et de Malick Fofana et qui va donc devoir composer une équipe sans plusieurs cartouches offensives sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. L’international ukrainien Roman Yaremchuk, passeur décisif quelques minutes après son entrée face à Strasbourg dimanche, pourrait en profiter pour fêter sa première titularisation avec l’OL.