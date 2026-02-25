Bodo Glimt écrase l'Inter, Cristian Chivu récompensé

C'est surement celui qui nous manque le +.
On n'est pas la seule équipe comme ça. L'originalité pour nous, c'est que ce sont quasiment tous nos attaquants, et que c'est toujours dans ce secteur !
Je rêve de ce jour ou on aura une équipe au complet...... J'ai l'impression qu'on peux toujours rever...
Même avec la dynamique positive des victoires on a senti beaucoup de fatigue dimanche. Les joueurs sont rincés… C’est pourtant le moment de ne pas lâcher mais l’effectif est surement un peu juste. J’espère qu’ils vont répondre présents quand même pour ne pas subir la pression comme lors du match contre Strasbourg (et même les matchs d’avant au cours desquels on s’en est bien tiré finalement).
Lui , tyler Morton et Abner ont besoin de souffler
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|39
|30
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
VI KLARTE DET!!!