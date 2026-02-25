Bodo Glimt écrase l'Inter, Cristian Chivu récompensé

Malgré la gifle infligée par Bodo Glimt en play-off de Ligue des Champions, l’Inter Milan a fait un choix fort sur l’avenir de son entraîneur Cristian Chivu.

Battu 3-1 en Norvège au match aller, l’Inter espérait renverser la table mardi soir à San Siro face à la modeste équipe de Bodo Glimt. Surprise, le petit poucet de la compétition a encore réalisé un exploit en venant s’imposer 1-2 en Italie. Un match durant lequel l’Inter a affiché d’inquiétantes limites qui ne lui ont pas permis de se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des Champions.

L’impuissance de l’Inter dans cette double confrontation européenne est d’autant plus surprenante que les Nerazzurri sont actuellement en tête de la Série A, la preuve que tout n’est pas à jeter dans le travail du nouvel entraîneur Cristian Chivu. A ce propos, Nicolo Schira nous apprend qu’en dépit de cet énorme échec en Ligue des Champions, l’entraîneur roumain va être prolongé par sa direction.

L'Inter va prolonger Chivu

En effet, le journaliste rapporte que Chivu est sur le point de prolonger son contrat avec l’Inter Milan jusqu’en 2028 avec une année en option supplémentaire, qui pourrait le pousser sur le banc des Nerazzurri jusqu’en 2029. Cette prolongation de contrat sera assortie d’une revalorisation salariale. Une décision qui risque de faire hurler dans les tribunes de Giuseppe Meazza même si le classement de la Série A est sans appel avec une première place nette pour l’Inter, qui dispose de 10 points d’avance sur son rival, l’AC Milan. Le timing de cette prolongation fera en tout cas sourire les plus taquins après l’exploit monumental réalisé par Bodo Glimt mardi soir en C1.