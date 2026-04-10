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Roberto De Zerbi confirme une grosse rumeur sur l'OM

OM10 avr. , 21:30
parGuillaume Conte
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Depuis son départ de l'OM, Roberto De Zerbi s'est montré discret sur son aventure marseillaise, si ce n'est son explication sur le cas Greenwood. Il en a dit un peu plus ce vendredi en conférence de presse.
Nouvel entraineur de Tottenham, Roberto De Zerbi arrive dans une situation très compliquée qu’il ne voulait pourtant pas connaitre en quittant l'OM. Jouer les sauveurs n’est pas dans ses habitudes et il souhaitait signer cet été, pour construire une équipe selon ses souhaits. Ce ne sera pas le cas et il va devoir faire avec ce qu’il a sous la main. En plus de cela, Mohammed Kudus est blessé et se retrouve absent pour le reste de la saison et la prochaine Coupe du monde également.
Cela fait très mal à une équipe qui a déjà du mal à se mettre en évidence offensivement, mais qui possède encore de belles qualités à ce niveau. Roberto De Zerbi a notamment mis en avant ses deux attaquants français. Avec une révélation au passage puisque Mathys Tel le fait clairement rêver depuis longtemps.

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« Oui, mes débuts n'ont pas été des plus chanceux ! Oui, Kudus était pour moi un joueur crucial, surtout à ce poste, mais il faut regarder vers l'avenir. Je pense que nous avons beaucoup de très bons attaquants et nous devons les aider, les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent exprimer pleinement leur potentiel. Kolo Muani, je sais qu'il ne réalise pas une grande saison, mais c'est un bon joueur. Je le connais. Tout comme Mathys Tel, que je voulais à Marseille quand j'y étais. Xavi Simons est un grand talent. Richarlison et Solanke, vous les connaissez peut-être mieux que moi, mais nous devons les mettre dans les meilleures conditions possibles », a livré Roberto De Zerbi, qui confirme que Tottenham a du beau monde devant, même si c’est très compliqué d’aller chercher des victoires en Premier League ces derniers mois.
En tout cas, la rumeur envoyant Mathys Tel à l’OM avait du vrai, et RDZ en avait fait un joueur qu’il souhaitait convaincre de venir à Marseille.
M. Tel

M. Tel

FranceFrance Âge 20 Attaquant

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Carabao Cup

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