Allegri fonce vers Naples
ça bouge chez les entraîneurs en Italie

Ita : Allegri déjà proche de Naples

Serie A25 mai , 21:50
parClaude Dautel
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Quelques heures après l'annonce par l'AC Milan du limogeage de Massimiliano Allegri, ce dernier est désormais tout proche de s'engager avec Naples, qui doit compenser le départ d'Antonio Conte.
Dans la même journée, le Napoli a officialisé le limogeage d'Antonio Conte, pressenti pour prendre les commandes de l'équipe d'Italie, et l'AC Milan celui de Massimiliano Allegri, qui n'a pas réussi à quitter les Rossoneri pour la prochaine Ligue des champions. Et visiblement Aurelio de Laurentiis n'a pas traîné longtemps pour commencer des discussions avec l'ancien coach de la Juventus et de l'AC Milan. La Gazzetta dello Sport et Radio Kiss Kiss affirment que les représentants de Massimiliano Allegri ont déjà rencontré le propriétaire de Naples et la direction sportive du club, lesquels auraient désormais fait de la venue du technicien italien de 58 ans leur priorité absolue. Si aucun accord n'était trouvé avec Allegri, alors Vincenzo Italiano (Bologne) et Fabio Grosso (Sassuolo) sont sur la short-list de Naples pour la saison prochaine.
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