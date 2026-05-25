ICONSPORT_362107_0046
Julien Le Cardinal

ASSE : Il donne la recette pour couler Nice

ASSE25 mai , 21:30
parHadrien Rivayrand
0
Ce mardi soir, l’ASSE affronte Nice en barrage aller d’accession à la Ligue 1. Les Verts croient plus que jamais en leur bonne étoile face à des Aiglons en difficulté.
L’AS Saint-Étienne peut toujours espérer une montée en Ligue 1. Les Verts devront pour cela venir à bout de Nice lors de ce barrage d’accession. Les Stéphanois savent que cette double confrontation face aux Aiglons ne sera pas simple, même si Nice traverse une période délicate. Tout le monde à Saint-Étienne souhaite garder la tête froide afin de répondre aux attentes des supporters et des observateurs du club.
Ce n’est pas Julien Le Cardinal qui dira le contraire, lui qui se montre méfiant avant cette rencontre.

L'AS Saint-Etienne avance en confiance mais... 

En conférence de presse ces dernières heures, le défenseur central a en effet déclaré :
« Je m’attends à un match compliqué face à Nice qui a beaucoup de qualité, même si les gens les voient dans le dur. Les Niçois ont fait un très bon match contre Lens et c’est une très bonne équipe.
Nice était devant Lens dans tous les domaines statistiques. Cela va être vraiment compliqué. Il va falloir montrer beaucoup de détermination et d’énergie et si c’est le cas, le reste devrait bien se passer. Nice a la même pression que nous : rester en Ligue 1 pour eux, et nous y remonter.
Ce sont des matchs exceptionnels à jouer, pour lesquels il ne faut pas se tétaniser mais les aborder à 1 000 %. Je sens qu’il y a une bonne énergie dans le groupe aujourd’hui. »

Lire aussi

L'ASSE lâche ses deux stars pour une fortuneL'ASSE lâche ses deux stars pour une fortune
L’AS Saint-Étienne pourra compter sur le soutien de Geoffroy-Guichard ce mardi soir pour tenter de faire la différence avant le match retour à Nice. À noter que les Aiglons ne pourront de leur côté pas bénéficier du soutien de leurs supporters. La rencontre se jouera à huis clos à la suite des débordements survenus face à Metz. Nice a toutefois fait appel de cette décision...
Articles Recommandés
ICONSPORT_367145_0004
Bundesliga

All : Paderborn monte en Bundesliga

rcl deux departs leca au pouvoir c est la revolution a lens iconsport 259380 0006 393135
Lens

Lens : Il calme l'enflammade et avoue une terrible vérité

Kvaratskhelia énorme avec le PSG
PSG

PSG : Kvaratskhelia envoie un message limpide à Arsenal

Allegri fonce vers Naples
Serie A

Ita : Allegri déjà proche de Naples

Fil Info

25 mai , 23:11
All : Paderborn monte en Bundesliga
25 mai , 22:30
Lens : Il calme l'enflammade et avoue une terrible vérité
25 mai , 22:00
PSG : Kvaratskhelia envoie un message limpide à Arsenal
25 mai , 21:50
Ita : Allegri déjà proche de Naples
25 mai , 21:10
ASSE-Nice : A quelle heure et sur quelle chaine voir le match aller ?
25 mai , 21:00
L1 : Al-Tamari zappé pour Dembélé, la Jordanie accusée
25 mai , 20:30
OM : Zéro investisseur, McCourt est coupable
25 mai , 20:00
Algérie : Luca Zidane forfait, la crainte grandit
25 mai , 19:35
Bruno Genesio et Lille, c'est officiellement fini

Derniers commentaires

Lens : Il calme l'enflammade et avoue une terrible vérité

Il n’a pas tort JLL,car cette année il y avait un match par semaine (hors période coupe de France)pour le RC Lens. L'année prochaine ils ne finiront pas dans le top 3,et si je me trompe chapeau à eux.

OM : Sergio Conceiçao quitte Al-Ittihad, alerte générale à Marseille

Conceiçao, ça reste un entraineur qui sait gagner des titres, par contre mis à part à Porto, question stabilité je ne sais pas si c'est le candidat idéal pour l'OM

OM : Sergio Conceiçao quitte Al-Ittihad, alerte générale à Marseille

Oui enfin quand t'entraine la meilleure equipe de ton championnat c'est quand meme plus simple de gagner des titres.

L1 : Al-Tamari zappé pour Dembélé, la Jordanie accusée

NAK prit à son propre jeu...mais non ça ne passe pas...car on n'apprend pas au vieux singe comment faire la grimace!

OM : Sergio Conceiçao quitte Al-Ittihad, alerte générale à Marseille

Parce qu'ils cherchent un entraîneur je crois, pas un golfeur.

CalendrierRésultats

Loading