ASSE : Il donne la recette pour couler Nice

Ce mardi soir, l’ASSE affronte Nice en barrage aller d’accession à la Ligue 1. Les Verts croient plus que jamais en leur bonne étoile face à des Aiglons en difficulté.

L’ AS Saint-Étienne peut toujours espérer une montée en Ligue 1. Les Verts devront pour cela venir à bout de Nice lors de ce barrage d’accession. Les Stéphanois savent que cette double confrontation face aux Aiglons ne sera pas simple, même si Nice traverse une période délicate. Tout le monde à Saint-Étienne souhaite garder la tête froide afin de répondre aux attentes des supporters et des observateurs du club.

Ce n’est pas Julien Le Cardinal qui dira le contraire, lui qui se montre méfiant avant cette rencontre.

L'AS Saint-Etienne avance en confiance mais...

En conférence de presse ces dernières heures, le défenseur central a en effet déclaré :

« Je m’attends à un match compliqué face à Nice qui a beaucoup de qualité, même si les gens les voient dans le dur. Les Niçois ont fait un très bon match contre Lens et c’est une très bonne équipe.

Nice était devant Lens dans tous les domaines statistiques. Cela va être vraiment compliqué. Il va falloir montrer beaucoup de détermination et d’énergie et si c’est le cas, le reste devrait bien se passer. Nice a la même pression que nous : rester en Ligue 1 pour eux, et nous y remonter.

Ce sont des matchs exceptionnels à jouer, pour lesquels il ne faut pas se tétaniser mais les aborder à 1 000 %. Je sens qu’il y a une bonne énergie dans le groupe aujourd’hui. »

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L’AS Saint-Étienne pourra compter sur le soutien de Geoffroy-Guichard ce mardi soir pour tenter de faire la différence avant le match retour à Nice. À noter que les Aiglons ne pourront de leur côté pas bénéficier du soutien de leurs supporters. La rencontre se jouera à huis clos à la suite des débordements survenus face à Metz. Nice a toutefois fait appel de cette décision...