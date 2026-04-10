OM : Mercato et Ligue des Champions, les premiers défis de Richard

Il attend le feu vert fed médecins? Les médecins du PSG ont donnés le feu vert... C'est lui qui dit ne pas se sentir prêt alors que les médecins ne voient plus aucune lésion
Pourquoi ne pas dissoudre le club tant que vous y êtes ? Tant qu'à faire des conneries... faites les à fond !!!
La patience est une vertu, qu’amine attende la fin du championnat il reste 7 matchs a beye avant de faire ses valises
Mais Barcola a déjà tout ce que tu décris ! Il est dans le plus grand club du monde et joye un football de feu. La seule chose que tu décris qu'il n'a pas est le grand championnat. Donc si il va il l'aura mais...perdra tout le reste... Y a pas photo pour moi.
John, John. John, John, John....Sors de ce corps Textor !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|32
|28
|7
|11
|10
|33
|44
|-11
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
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Avec la nomination de Stéphane Richard au poste de président de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt continue à se rapprocher d’une vente de son club. ➡️ l.foot01.com/qIj