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OM : Mercato et Ligue des Champions, les premiers défis de Richard

OM10 avr. , 11:40
parGuillaume Conte
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Il ne sera le président de l'OM qu'à partir du mois de juillet, mais Stéphane Richard a déjà fait comprendre qu'il avait eu des consignes concernant les objectifs sportifs et les moyens financiers.
Officiellement nouveau président de l’Olympique de Marseille depuis ce vendredi midi, Stéphane Richard sait déjà que l’état de grâce ne dure pas bien longtemps. Dans le football, et encore plus à l’OM. Dès sa première conférence de presse, l’ancien PDG d’Orange a été mis sur le grill sur des sujets sensibles, comme les objectifs sportifs, les moyens financiers pour recruter, ou son poids dans les premières décisions.

Richard va attendre juillet pour agir

Tout d’abord, il faut savoir qu’Alban Juster va rester en place jusqu’à la fin de la saison, et que ce n’est qu’en juillet que Stéphane Richard va prendre les commandes de l’OM réellement. D’ici là, il va se concerter avec le président intérimaire et Medhi Benatia afin de mettre en place la meilleure organisation pour la saison prochaine. Il y a donc de grandes chances qu’il n’y ait pas de grandes décisions avant cet été, et cela vaut aussi pour l’avenir d’Habib Beye.
Même s’il n’aura aucun impact sur les résultats de cette fin de saison, Stéphane Richard est bien conscient qu’il est capital de voir l’OM remonter sur le podium, ou du moins aller chercher une place qualificative pour la Ligue des Champions. Sans cela, c’est toute l’économie du club qui appartient à Frank McCourt qui prendrait cher.

L'OM compte s'inspirer de l'OL ?

« Je pense que l'ambition est claire, elle reste, elle est affirmée, celle d'inscrire dans les clubs qui ont vocation à jouer la Ligue des champions tous les ans. Ne préjugeons pas de ce qui va passer à partir de maintenant, la période estivale sera cruciale, il est trop tôt pour parler des moyens qu'on aura. Le football n'est pas qu'une question d'argent, il faudra être malin pour faire une équipe qui marche », a livré Stéphane Richard, qui ne dit pas si Frank McCourt va lui détendre les cordons de la bourse pour renforcer l’équipe au mercato, ou si ce sera la saignée avec les départs de joueurs à forte valeur marchande comme Mason Greenwood, Amine Gouiri, Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Hojbjerg. En tout cas, la petite phrase « le football n’est pas qu’une question d’argent », laisse tout de même entendre que l’OM ne compte plus mettre des dizaines de millions d’euros sur des joueurs, et se rapprocher des modèles économiques comme celui de l’OL, où on privilégie les bons coups à des salaires moindres tout en restant compétitif.
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18
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152836192560-35

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