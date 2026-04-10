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De Zerbi snobait ce joueur à l'OM, il le veut à Tottenham

OM10 avr. , 13:20
parNathan Hanini
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Nommé sur le banc de Tottenham depuis fin mars, Roberto De Zerbi est désormais à la tête d’une mission commando. Les Spurs, 17e de Premier League, doivent lutter pour leur survie dans l’élite du football anglais. Mais l’Italien anticipe déjà les renforts de l’été prochain.
Nouvelle mission pour Roberto De Zerbi. Après son départ précipité de l’Olympique de Marseille en février dernier, le technicien italien a retrouvé un banc au printemps du côté de Tottenham. L’ancien entraîneur de Brighton a désormais une mission claire, sauver les Spurs de la relégation en Championship. Après l’intermède Igor Tudor, le club de Londres pointe à la 17e place de Premier League avec seulement un point d’avance sur la zone rouge. Cependant, De Zerbi est également là pour s’inscrire dans la durée à Tottenham. L’Italien a paraphé un contrat jusqu’en 2031 avec les Spurs.

De Zerbi piste Arthur Vermeeren

Dans cette optique, le manager de 46 ans veut constituer un effectif pour son jeu et sonde certains joueurs qu’il connait bien. Selon Sportsboom, l’ancien entraîneur de Sassuolo souhaite recruter Arthur Vermeeren. Le Belge, arrivé à l’OM cet hiver en prêt, a disparu des radars en deuxième partie de saison. Pour rappel, le club de la cité phocéenne a recruté le milieu de terrain l’été dernier en prêt avec une option d’achat fixée à 20 millions d’euros. Une option qui ne sera pas levée par les Olympiens. Le Belge n'avait visiblement pas la confiance de son entraineur sur les derniers matchs, même si RDZ a toujours apprécie son profil.
Ainsi selon Sportsboom, Roberto De Zerbi souhaite le relancer à Tottenham. Une information qui peut paraître surprenante au vu du traitement d’Arthur Vermeeren par le technicien italien cette saison, seulement 14 apparitions pour le Belge en Ligue 1 (621 minutes de jeu). Depuis l’arrivée d’Habib Beye, le milieu de terrain n’a foulé les pelouses qu’à deux reprises. Malgré tout, Roberto De Zerbi reconnaît les qualités du joueur de 21 ans. « Il ne lui manque rien. Quand je suis arrivé ici, c’est l’un des premiers noms que j’ai mis sur la liste. Je le connais bien, il est fort, il jouera beaucoup de matchs, c’est le présent et le futur de l’OM, » avait-t-il déclaré en octobre dernier. Désormais, c’est avec Leipzig que Tottenham devra négocier si le joueur souhaite retrouver son ancien entraîneur.
A. Vermeeren

A. Vermeeren

BelgiumBelgique Âge 21 Milieu

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