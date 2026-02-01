Réunion d'urgence à l'OM, ça va chauffer

L’OM traverse des heures particulièrement compliquées. La grogne des supporters phocéens est énorme, agacés par les mauvais résultats récents.

L’Olympique de Marseille va devoir retrouver des couleurs s’il ne veut pas compromettre toute sa saison. Les hommes de Roberto De Zerbi ont récemment été éliminés de la Ligue des champions et n’ont pas su relever la tête en Ligue 1 , ce samedi sur la pelouse du Paris FC. Sauf rebondissement, l’ OM a sans doute dit adieu à ses rêves de titre en championnat. À l’heure actuelle, la Coupe de France reste donc le principal objectif des Phocéens.

Mardi soir, les pensionnaires du Stade Vélodrome recevront le Stade Rennais dans une rencontre cruciale. La tension est à son comble avant ce rendez-vous on ne peut plus important. Les supporters de l’OM prévoient d’ailleurs de faire passer des messages pour secouer à la fois les joueurs et le staff marseillais.

Des fans en colère, réunion de la dernière chance ?

Selon les informations de Ici Provence, une réunion entre groupes de supporters, dirigeants, entraîneur et joueurs se tiendra ce lundi à La Commanderie. Cette rencontre d’urgence a été expressément demandée par les fans de l’Olympique de Marseille après l’élimination en Ligue des champions et la lourde défaite 3-0 sur la pelouse de Bruges.

De nombreux sujets seront abordés au cours de cette réunion et il est possible que des promesses soient faites concernant cette fin de mercato hivernal. On sait en effet que l’OM cherche encore à réaliser plusieurs mouvements pour renforcer son effectif.

Mardi soir contre le Stade Rennais en Coupe de France, le Stade Vélodrome soutiendra son équipe mais ne tolérera certainement pas une élimination qui plongerait l’OM, qui rêvait encore en grand il y a quelques semaines, dans le chaos. Aux hommes de Roberto De Zerbi de savoir gérer tout ce qui se passe depuis ces dernières heures sur la Canebière.