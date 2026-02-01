ICONSPORT_274561_0007

Saint-Maximin fuit le Mexique et atterrit à Lens

Lens01 févr. , 19:40
parGuillaume Conte
Parti du Mexique en claquant la porte en raison du racisme dont ses enfants ont été victimes, Allan Saint-Maximin va rebondir en Ligue 1. Il est actuellement à Lens.
Le RC Lens va récupérer Allan Saint-Maximin à la surprise générale en cette fin de mercato. Le joueur formé à l’ASSE et qui a ensuite beaucoup voyagé entre Monaco, Hanovre, Bastia, Nice et Newcastle, avait pris très tôt la direction de l’Arabie Saoudite pour rejoindre Al-Ahli. Après un détour en Turquie, il avait encore surprise en signant pour le Club America, grand club mexicain pour un transfert de 10 ME au mois d’août dernier. Son aventure est déjà terminée, lui qui a dénoncé le racisme dont ont été victimes ses enfants ces derniers temps dans un message musclé sur les réseaux sociaux.
« Le problème n'est pas la couleur de peau, c'est la couleur des pensées. On s'attaque à moi, ce n'est pas un souci. J'ai grandi, j'ai appris à lutter contre les attaques, qu'elles soient dissimulées, cachées ou frontales. Mais il y a une chose que je ne tolérerai jamais, c'est qu'on s'en prenne à mes enfants. La protection de mes enfants est ma priorité, et je me battrai avec toutes mes forces pour qu'ils soient respectés et aimés, quelles que soient leurs origines ou leur couleur de peau. La haine et la discrimination n'ont pas leur place dans notre société », a livré celui qui dans la foulée a quitté le club mexicain.
Selon Le Parisien, Saint-Maximin va faire un rebond spectaculaire dans sa carrière, avec son arrivée au Racing Club de Lens pour essayer d’aider les Nordistes à aller chercher le titre face au PSG. L’ailier français est actuellement au centre d’entrainement de Lens en train de finaliser les détails de son arrivée, même s’il est pour l’heure impossible de savoir s’il s’agit d’un prêt, d’un transfert ou d’une arrivée libre.
Derniers commentaires

Réunion d'urgence à l'OM, ça va chauffer

Ok ortografe

Strasbourg - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Faut pas répondre....pour lui le foot est un sport qui se joue à 11 et où c'est tjrs le Psg qui doit gagner. Voir son com sur le soit disant penalty "cadeau" !!! alors qu'il y a PENALTY....point !!!!

OM : Tochukwu Nnadi arrive à Marseille

Ça devient n'importe quoi ce club ...

Strasbourg - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Sortez moi ce barcola

Strasbourg - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

T'a de l'espace pour peu que tu joues le contre autrement qu'en marchant et en faisant des passes vers l'arrière

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

