Saint-Maximin fuit le Mexique et atterrit à Lens

Parti du Mexique en claquant la porte en raison du racisme dont ses enfants ont été victimes, Allan Saint-Maximin va rebondir en Ligue 1. Il est actuellement à Lens.

Le RC Lens va récupérer Allan Saint-Maximin à la surprise générale en cette fin de mercato . Le joueur formé à l’ASSE et qui a ensuite beaucoup voyagé entre Monaco, Hanovre, Bastia, Nice et Newcastle, avait pris très tôt la direction de l’Arabie Saoudite pour rejoindre Al-Ahli. Après un détour en Turquie, il avait encore surprise en signant pour le Club America, grand club mexicain pour un transfert de 10 ME au mois d’août dernier. Son aventure est déjà terminée, lui qui a dénoncé le racisme dont ont été victimes ses enfants ces derniers temps dans un message musclé sur les réseaux sociaux.

« Le problème n'est pas la couleur de peau, c'est la couleur des pensées. On s'attaque à moi, ce n'est pas un souci. J'ai grandi, j'ai appris à lutter contre les attaques, qu'elles soient dissimulées, cachées ou frontales. Mais il y a une chose que je ne tolérerai jamais, c'est qu'on s'en prenne à mes enfants. La protection de mes enfants est ma priorité, et je me battrai avec toutes mes forces pour qu'ils soient respectés et aimés, quelles que soient leurs origines ou leur couleur de peau. La haine et la discrimination n'ont pas leur place dans notre société », a livré celui qui dans la foulée a quitté le club mexicain.

Selon Le Parisien, Saint-Maximin va faire un rebond spectaculaire dans sa carrière, avec son arrivée au Racing Club de Lens pour essayer d’aider les Nordistes à aller chercher le titre face au PSG. L’ailier français est actuellement au centre d’entrainement de Lens en train de finaliser les détails de son arrivée, même s’il est pour l’heure impossible de savoir s’il s’agit d’un prêt, d’un transfert ou d’une arrivée libre.