OM : Murillo se fait virer par De Zerbi

OM01 févr. , 20:20
parAlexis Rose
Auteur d’une saison plutôt correcte sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Amir Murillo est poussé vers la sortie par sa direction, qui souhaite son départ avant la fin du mercato d’hiver.
En l’espace de quelques heures, soit d’ici à la fermeture du marché des transferts ce lundi à 20h00, Amir Murillo va devoir se trouver une porte de sortie. Tout simplement parce qu’il ne figure plus dans les petits papiers de Roberto De Zerbi du côté de l’OM. Entré en jeu à la 80e minute face au Paris FC samedi, alors que l’OM menait 0-2 sur la pelouse de Jean Bouin, le latéral droit a pleinement participé au naufrage marseillais en étant plus ou moins coupable sur les deux buts parisiens (2-2 au final). Ce dimanche, au lendemain d’une nouvelle désillusion après celle subie à Bruges en Ligue des Champions mercredi, Roberto De Zerbi n’a pas hésité à dire « tout le mal qu'il pensait d'Amir Murillo » lors d’un entraînement entre remplaçants.

Envoyé en réserve, Murillo doit trouver un nouveau club

Selon La Provence, le défenseur de 29 ans a « ainsi été rétrogradé en équipe réserve et invité à quitter le club d'ici à ce lundi soir ». Un véritable choc pour le Panaméen, qui réalisait pourtant une belle saison avec deux buts et quatre passes décisives en 25 matchs toutes compétitions confondues. Mais face au choix cruel de son entraîneur, Murillo a donc été placé sur la liste des transferts à quelques heures de la fin du mercato. Ce lundi, le latéral droit va donc devoir trouver un nouveau club dans lequel se relancer en deuxième partie de saison, avec sûrement l’ambition de trouver une formation moins à fleur de peau que l’OM.

