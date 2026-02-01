Serie A : L'Inter Milan creuse le trou en tête

Strasbourg - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Surtout quand on a une opportunité de contre: 1) ne pas accélérer ou essayer une passe en profondeur 2) arrêter le ballon et sa course pour attendre le retour des défenseurs strasbourgeois 3) faire une passe en arrière. 4) faire tourner en marchant façons power play au hockey tout autours de la surface avec des passes pas trop rapide histoire de pas déstabiliser l'adversaire 5) tenter un centre sur le seul parisien dans la surface au milieu de 3 strasbourgeois ou un tir de l'extérieur de la surface qui sera contré. C'est devenu la marque de fabrique du PSG depuis 3/4 mois...