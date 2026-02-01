ICONSPORT_286631_0032

Serie A : L'Inter Milan creuse le trou en tête

Serie A01 févr. , 19:55
parAlexis Rose
0
23e journée de Serie A :
Stade Giovanni-Zini.
Cremonese - Inter Milan : 0-2.
Buts : Martinez (16e), Zielinski (31e) pour l’Inter Milan.
Grâce à cette victoire, l’Inter conforte sa place de leader de la Serie A en prenant huit points d’avance sur l’AC Milan, qui a toutefois un match en moins.
0
Loading