Abdelli vers l'OM, Angers confirme

01 févr.
Guillaume Conte
L'OM met le dernier coup de collier pour faire signer Himad Abdelli. Angers ne voit pas son joueur rester cet hiver, même si tout n'est pas encore totalement finalisé.
Comme prévu, l’OM accélère à 24 heures de la fin du mercato. Les dirigeants marseillais ont repris les négociations avec le SCO pour essayer de faire venir Himad Abdelli, alors que des milieux de terrain pourraient partir. Arthur Vermeeren et Matt O’Riley ne sont pas certains de faire la deuxième partie de saison à Marseille. La porte est donc grande ouverte pour la venue d’Himad Abdelli, qui ne joue plus pour Angers depuis qu’il est rentré de la Coupe d’Afrique des Nations.
En marge du match d’Angers contre Metz, Alexandre Dujeux a confirmé que tout se mettait en place, sans vendre totalement la mèche sur le départ de son meneur de jeu. « Himad Abdelli est sur le départ. On verra si ça se finalise », a lancé l’entraineur angevin, qui ne voit pas trop son joueur ne pas signer à l’OM d’ici à lundi soir. La réponse ne devrait plus tarder, mais Angers est persuadé que Pablo Longoria va faire l’offre suffisante pour aller chercher l’international algérien, à six mois de la fin de contrat de ce dernier.

Loading