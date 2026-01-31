ICONSPORT_279966_0434
Darryl Bakola

OM : Bakola s'en va, Marseille va toucher 12ME

OM31 janv. , 15:20
parClaude Dautel
1
A 48 heures de la fin du mercato d'hiver, l'OM vient de trouver un accord avec Sassuolo pour le transfert de Darryl Bakola. Marseille va toucher un joli chèque pour cette opération.
Les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont trouvé ces dernières heures un accord avec leurs homologues de Sassuolo pour le transfert définitif de Darryl Bakola. Le jeune milieu offensif de l'OM va rejoindre le club italien dès dimanche afin de passer sa visite médicale et signer son contrat avec l'actuel 11e de Serie A. Selon FootMercato, dans cette opération, l'Olympique de Marseille touchera 10 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. Présent avec ses coéquipiers ce samedi à Paris, Darryl Bakola a quitté le groupe pour prendre la direction de l'Italie.
1
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading