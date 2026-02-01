Sans titre

Officiel : Nice prête Jérémie Boga à la Juventus

En arrêt de travail depuis deux mois, suite aux incidents du 30 novembre dernier qui avaient accouché de violences entre joueurs et supporters niçois après une défaite face à Lorient, Jérémie Boga va bien rebondir. Puisque ce dimanche soir, l’OGCN a officialisé son prêt à la Juventus.
« L’OGC Nice annonce le prêt de Jérémie Boga à la Juventus de Turin. L’ailier international ivoirien est prêté au club italien jusqu’à la fin de la saison en cours. Cet accord comprend une option d’achat. Arrivé au Gym en juillet 2023, Jérémie Boga a porté le maillot rouge et noir à 73 reprises, inscrivant 11 buts et délivrant 9 passes décisives », peut-on lire dans le communiqué du Gym. Déjà passé par la Serie A, du côté de Sassuolo et de l’Atalanta pendant cinq ans, l’attaquant ivoirien est prêté à Turin avec une option d’achat d’environ 5 millions d’euros.
Loading