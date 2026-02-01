ICONSPORT_286628_0002

Strasbourg - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Ligue 101 févr. , 19:49
parAlexis Rose
21
20e journée de Ligue 1 :
La compo de Strasbourg : Penders - Guéla Doué, Sarr, Doukouré, Chilwell - El-Mourabet, Ouattara - Diego Moreira, Enciso, Godo - Panichelli.
La compo du Paris Saint-Germain : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves - Mbaye, Mayulu, Barcola.

Ligue 1

01 février 2026 à 20:45
Strasbourg
Doué27'
1
1
Live66'
Paris Saint Germain
Mayulu22'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
60
ENTRE
K. Lee
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
B. Barcola
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
59
ENTRE
O. Dembélé
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
S. Mayulu
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
46
ENTRE
D. Doue
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
I. Mbaye
Paris Saint GermainParis Saint Germain
But
27
G. Doué
StrasbourgStrasbourg
Voir Les Détails Complets Du Match
21
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

