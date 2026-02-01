Strasbourg - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

20e journée de Ligue 1 :

La compo de Strasbourg : Penders - Guéla Doué, Sarr, Doukouré, Chilwell - El-Mourabet, Ouattara - Diego Moreira, Enciso, Godo - Panichelli.

La compo du Paris Saint-Germain : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves - Mbaye, Mayulu, Barcola.