C'est officiel, le mercato de l'OL est loin d'être terminé

Paulo Fonseca le voulait, il est désormais à Lyon et sur le point de signer à l'OL. L'entraineur portugais s'est félicité de voir que Roman Yaremchuk allait renforcer son attaque.

Nous en avons besoin », a même glissé Paulo Fonseca à Ligue 1+. Peu utilisé à l’Olympiakos, Roman Yaremchuk était annoncé à Lyon ces dernières heures. L’attaquant ukrainien est même arrivé dans la cité des Gones ce dimanche, dans l’optique de passer sa visite médicale et de signer ce lundi son futur contrat. Après la victoire face à Lille, Paulo Fonseca a confirmé que l’attaquant allait signer à l’OL et qu’il était déjà sur place. L’officialisation n’est pas encore là, mais tout est en place pour ce joueur que l’entraineur portugais voulait absolument. «, a même glissé Paulo Fonseca à Ligue 1+.

A 30 ans, Yaremchuk arrive avec une grosse revanche à prendre. S’il a connu une belle période lors de ses passages au Benfica et à La Gantoise, il a nettement baissé de pied cette saison avec le club du Pirée. Ses quatre seuls buts ont été inscrits dans des matchs déséquilibrés de Coupe de Grèce, et il n’a pas trouvé l’ouverture en championnat comme en Ligue des Champions.

L’Ukrainien va néanmoins être prêté à Lyon par l’Olympiakos, dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat non obligatoires qui se montera à 4 ME.

L'OL travaille encore sur deux départs chez ses jeunes joueurs, tandis que le dossier menant à la signature de Noham Kamara en provenance du PSG est en train de doucement s'enliser.