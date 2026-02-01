ICONSPORT_286561_0084

PL : City bute sur Tottenham et laisse Arsenal s'envoler

Premier League01 févr. , 19:30
parHadrien Rivayrand
1
24e journée de Premier League
Tottenham Stadium
Tottenham et Manchester City font match nul : 2 buts partout
Buts pour Tottenham : Solanke (53e et 70e)
Buts pour Manchester City : Cherki (11e) et Semenyo (44e)
Classement de Premier League :
1er : Arsenal (53 points)
2e : Manchester City (47 points)
14e : Tottenham (29 points)
1
Derniers commentaires

Strasbourg - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Faut pas répondre....pour lui le foot est un sport qui se joue à 11 et où c'est tjrs le Psg qui doit gagner. Voir son com sur le soit disant penalty "cadeau" !!! alors qu'il y a PENALTY....point !!!!

OM : Tochukwu Nnadi arrive à Marseille

Ça devient n'importe quoi ce club ...

Strasbourg - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Sortez moi ce barcola

Strasbourg - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

T'a de l'espace pour peu que tu joues le contre autrement qu'en marchant et en faisant des passes vers l'arrière

Strasbourg - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Y a pas un putain de mec qui va lui foutre un coup de crampon ??? Ohhh a un moment faut sfaire respecter c est quoi cz gruyère

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

