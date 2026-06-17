L'OM évite le pire, Bruno Genesio arrive

Le verdict rendu par l’UEFA ce mercredi devrait débloquer le dossier Bruno Genesio, attendu dans les prochains jours pour signer son contrat à l’Olympique de Marseille.

L'OM attendait fébrilement le verdict de l’UEFA avant de finaliser le dossier Bruno Genesio et de se lancer pleinement dans son mercato. La sentence est tombée ce mercredi soir. L’instance européenne a infligé une amende de 10 millions d’euros de l'Olympique de Marseille en plus de prononcer une exclusion des coupes d’Europe avec sursis.

Le club phocéen disputera bien l’Europa League en 2026-2027 mais sera automatiquement exclu pour les saisons suivantes si les objectifs financiers ne sont pas atteints. Un soulagement pour la direction olympienne, qui craignait d’être privée de sa participation à la C3 dès cette saison. Cette issue plutôt heureuse malgré la gravité de la sanction va débloquer le dossier Bruno Genesio. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, le verdict livré par l’UEFA va effectivement permettre à Stéphane Richard et à Frank McCourt de finaliser la signature de l’ex-entraîneur de Lille.