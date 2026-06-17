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L'OM évite le pire, Bruno Genesio arrive

OM17 juin , 20:00
parCorentin Facy
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Le verdict rendu par l’UEFA ce mercredi devrait débloquer le dossier Bruno Genesio, attendu dans les prochains jours pour signer son contrat à l’Olympique de Marseille.
L'OM attendait fébrilement le verdict de l’UEFA avant de finaliser le dossier Bruno Genesio et de se lancer pleinement dans son mercato. La sentence est tombée ce mercredi soir. L’instance européenne a infligé une amende de 10 millions d’euros de l'Olympique de Marseille en plus de prononcer une exclusion des coupes d’Europe avec sursis.
Le club phocéen disputera bien l’Europa League en 2026-2027 mais sera automatiquement exclu pour les saisons suivantes si les objectifs financiers ne sont pas atteints. Un soulagement pour la direction olympienne, qui craignait d’être privée de sa participation à la C3 dès cette saison. Cette issue plutôt heureuse malgré la gravité de la sanction va débloquer le dossier Bruno Genesio. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, le verdict livré par l’UEFA va effectivement permettre à Stéphane Richard et à Frank McCourt de finaliser la signature de l’ex-entraîneur de Lille.

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Jusqu’ici, le dossier était mis en stand-by et aucune négociation n’avait d’ailleurs commencé avec Habib Beye au sujet de son départ. En ce 17 juin, l’été de l’Olympique de Marseille commence véritablement et le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi va, en compagnie de son nouvel entraîneur, pouvoir avancer concrètement sur le mercato. Avec un objectif de taille pour commencer l’été : celui de vendre pour faire rentrer de l’argent dans les caisses au plus vite.
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Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

C'est possible c'est clair, mais j'ai tendance a faire confiance a notre cellule.

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Et ? C'est censé être rassurant ? Tu penses vraiment que des joueurs de ce niveau, il suffit de se baisser pour en trouver ? On ne peut pas faire partir nos deux ailiers gauches sans se mettre en danger pour cette saison. Si on se rate, c'est beaucoup plus que leur prix de venet que l'on va perdre et le cercle vicieux va faire très mal.

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Une invention des journalopes !

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Encore une invention des journalopes !

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Le problème c'est que même si l'OL est racheté par kang en coopération avec Ares ça ne pourra se faire qu'après réduction du déficit et dans ce mercato et pour la saison prochaine le but c'est de faire des rentrées d'argent le plus possible et essayer de compenser avec des renforts à moindre coût

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