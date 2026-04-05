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OM : McCourt a trouvé son président, le scoop explosif

OM05 avr. , 12:40
parClaude Dautel
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Plusieurs noms ont été évoqués pour prendre la place de Pablo Longoria, mais pour l'instant c'est silence radio du côté de l'OM. Pourtant, à en croire un média qui a ses entrées à Marseille, Frank McCourt aurait déjà trouvé.
Si le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille accorde ses rares interviews au Journal du Dimanche, c'est La Tribune Dimanche qui fait des révélations concernant le futur président de l'OM. Et ce n'est pas anodin puisque cette hebdomadaire appartient à CMA CGM, sponsor maillot du club phocéen, et dont le patron, Rodolphe Saadé, qui vit à Marseille, est souvent cité comme l'un des possibles investisseurs évoqués ces dernières semaines. Autrement dit, quand une info sort dans La Tribune, elle mérite qu'on s'y intéresse. Ce dimanche, Mickael Caron et Solen Cherrier, les deux journalistes de l'hebdo laissent clairement entendre que Franck McCourt, assisté par un cabinet de recrutement, a déjà fait son choix au sujet du futur dirigeant de l'Olympique de Marseille.

Le nom du futur président de l'OM n'a pas encore été cité

S'ils ne vont pas jusqu'à citer un nom, nos deux confrères sont convaincus que la messe est dite et que les rumeurs entendues ces derniers jours sont sans fondement. « Depuis que le propriétaire américain a croqué le portrait de celui ou celle qui prendra le relais de l’intérimaire Alban Juster, des noms circulent mais il est probable que l’élu(e), qui a déjà été identifié(e), n’ait pas encore été cité(e) », indiquent les deux journalistes. Exit donc Mohamed Bouhafsi, Nicolas de Tavernost ou bien encore Cyril Linette, l'Olympique de Marseille préférant visiblement entretenir le mystère encore quelques semaines, histoire de ne pas venir perturber la fin de saison.
Concernant Medhi Benatia, ce dimanche, le journaliste italien Nicolo Schira a confirmé que ce dernier quittera bien son poste en fin de saison, l'ancien joueur n'ayant pas l'intention de revenir sur sa démission repoussée de quelques mois. C'est donc une véritable révolution qui se prépare du côté de l'Olympique de Marseille, une de plus, puisque le plan de trois ans présenté par Pablo Longoria lors de la signature de Roberto De Zerbi a volé en éclats façon puzzle. Le futur président de l'OM aura donc devant lui une copie blanche et un directeur sportif à trouver, un énorme challenge qui visiblement attire tout de même plusieurs candidateurs.
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T'es toujours dans l'insulte, le premier degré, le culte de la pensée unique. T'es à poil d'argument, tu me traites de raciste, de misogyne etc comme un gamin. T'es aigri t'as du te faire piquer ton goûter à l'ecole. Et non l'avis de Beye ou d'un entraîneur dont l'équipe s'est fait laver par Bruges et l'atalanta sur les reports on s'en tape. Mais il peut en parler si ça lui dit, enfin s'écouter parler plutôt avec sa rhétorique bidon approximative. Dès qu'on tend un micro à ce mec, il te raconte sa vie. Ton histoire de 1/8 ou quart on s'en tape, tous les reports demandés par les Clubs ont été acceptés, sauf celui de Lyon, trop tardif. Je reproche aux coachs de l'om de se tromper de sujets, de perdre le fil de leur intérêt. De zerbi aussi en faisait des tonnes, donnait son avis sur tout. Ton club a besoin d'être recentré sur ses enjeux sportifs. Tout autre question doit être balayée en 1 phrase pour recentrer le débat sur l'om. C'est vital et impactant pour les joueurs. Même ce point de vue, t'es incapable de le comprendre de manière objective. T'es du genre à dire : "bah quoi??? Il répond juste à la question qu'on lui pose" 😅

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wow. super vanne !

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Ça fausse la LDC, paris seront plus frais physiquement que Liverpool, pas de risque de blessure pour paris, c'est pas juste

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Cet acteur né.........Je crois pas du tout en son cinéma.

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Le gars se claque au début de l'action et malgré tout empêche Balogun de faire un un-contre-un, et tout ce qu'ils trouvent à dire c'est qu'il a une charrette? Tommasi, est bien le clown qu'on pense qu'il est. Par contre personne pour parler de Rulli et de sa position sur ce but? Comment c'est possible de se faire lober dans cette situation?

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