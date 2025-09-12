ICONSPORT_266745_0218

Harit s’en va en plein match de l’OM

OM12 sept. , 21:30
parGuillaume Conte
Inutilisé par Roberto De Zerbi cette saison, Amine Harit n’a même pas été intégré à la liste des joueurs de l’OM pour la Ligue des Champions. Le milieu de terrain en a pris acte et a enfin trouvé une nouvelle destination. Foot Mercato annonce qu’un accord a été trouvé entre le club marseillais et Istanbul Başakşehir pour formaliser le départ de l’ancien joueur du FC Nantes, ce vendredi soir. Le mercato ferme ses portes dans quelques heures en Turquie, et le prêt devra donc être rapidement finalisé. Il s’agit d’un prêt avec option d’achat précise le média spécialisé, ce qui laisse entendre qu’Harit pourrait quitter définitivement l’OM si tout se passe bien pour lui en Turquie.  
Articles Recommandés
ICONSPORT_269781_0066
PSG

Le PSG lâche 6 millions d’euros avec un énorme sourire

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée

ICONSPORT_270064_0148
Ligue 1

L1 : L'OM écrase Lorient et se relance

om un club refuse maupay pour une raison evidente iconsport 265502 0073 398470
OL

Rebondissement à l’OM, l’OL fait douter Maupay

Fil Info

23:00
Le PSG lâche 6 millions d’euros avec un énorme sourire
22:45
L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée
22:44
L1 : L'OM écrase Lorient et se relance
22:30
Rebondissement à l’OM, l’OL fait douter Maupay
22:00
Rennes habitué à perdre, Rongier se régale
21:57
L2 : Programme TV et résultats de la 5e journée
21:28
L1 : Lorient réduit à 10, l'OM a t-il été favorisé ?
21:00
Nantes a menti, la FFF est choquée
20:30
Le PSG ? Akliouche n’est plus très chaud

Derniers commentaires

L1 : L'OM écrase Lorient et se relance

Bientôt salah et isak ils vont éteindre le vélodrome

Rebondissement à l’OM, l’OL fait douter Maupay

Gouiri est trop cher pour Lyon

L1 : L'OM écrase Lorient et se relance

C'est un bon résultat, mais c'est pas un match référence, en face y avait personne, on jugera L OM face au gros les prochains matchs

L1 : L'OM écrase Lorient et se relance

Ton 13 c est quoi ? ne m oblige pas de parler de taille ok 😘🤣

L1 : L'OM écrase Lorient et se relance

Oublie moi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Angers SCO
43111022
10
Rennes
43111-325
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading