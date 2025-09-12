ICONSPORT_270064_0148

L1 : L'OM écrase Lorient et se relance

Ligue 112 sept. , 22:44
parMehdi Lunay
4e journée de Ligue 1 :
Orange Vélodrome
OM-Lorient 4-0
Buts : Greenwood (13e sur pen.), Pavard (20e), Gomes (33e), Aguerd (90e+3) pour l’OM
Exclusion : Yongwa (10e) pour Lorient
Avec ses nouvelles recrues, l'Olympique de Marseille a facilement battu Lorient 4-0. Benjamin Pavard et Nayef Aguerd ont déjà été buteurs pour leurs débuts.
Battu deux fois en trois matchs de Ligue 1 en août, l'OM n'avait plus le droit à l'erreur ce soir. Les Phocéens devaient battre Lorient surtout avec leurs recrues alignées pour la première fois : Pavard, Aguerd et Medina. Marseille démarrait fort et étouffait les Merlus. Mvogo détournait une première frappe de Greenwood (4e). Le match basculait sur une superbe ouverture de Kondogbia pour Murillo, lequel était mis à terre en pleine surface par Yongwa. Le Camerounais de Lorient était expulsé et Greenwood transformait le penalty. Tout était plus tranquille pour l'OM ensuite.
Pavard doublait la mise avec une tête sur corner pour son premier match sous le maillot phocéen. Une autre recrue, déjà rodée, régalait le Vélodrome. Angel Gomes envoyait une magnifique reprise de volée dans les buts bretons. Marseille gérait son avantage après le repos, butant à plusieurs reprises sur Mvogo. Après avoir fait craindre une blessure musculaire, Nayef Aguerd bouclait le festival marseillais avec une frappe déviée. 4-0, l'OM se relance alors que Lorient plonge dans la zone rouge avec 11 buts encaissés sur les deux derniers matchs.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Angers SCO
43111022
10
Rennes
43111-325
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

