L1 : L'OM écrase Lorient et se relance

Orange Vélodrome

Buts : Greenwood (13e sur pen.), Pavard (20e), Gomes (33e), Aguerd (90e+3) pour l’OM

Exclusion : Yongwa (10e) pour Lorient

Avec ses nouvelles recrues, l'Olympique de Marseille a facilement battu Lorient 4-0. Benjamin Pavard et Nayef Aguerd ont déjà été buteurs pour leurs débuts.

Battu deux fois en trois matchs de Ligue 1 en août, l'OM n'avait plus le droit à l'erreur ce soir. Les Phocéens devaient battre Lorient surtout avec leurs recrues alignées pour la première fois : Pavard, Aguerd et Medina. Marseille démarrait fort et étouffait les Merlus. Mvogo détournait une première frappe de Greenwood (4e). Le match basculait sur une superbe ouverture de Kondogbia pour Murillo, lequel était mis à terre en pleine surface par Yongwa. Le Camerounais de Lorient était expulsé et Greenwood transformait le penalty. Tout était plus tranquille pour l'OM ensuite.

Pavard doublait la mise avec une tête sur corner pour son premier match sous le maillot phocéen. Une autre recrue, déjà rodée, régalait le Vélodrome. Angel Gomes envoyait une magnifique reprise de volée dans les buts bretons. Marseille gérait son avantage après le repos, butant à plusieurs reprises sur Mvogo. Après avoir fait craindre une blessure musculaire, Nayef Aguerd bouclait le festival marseillais avec une frappe déviée. 4-0, l'OM se relance alors que Lorient plonge dans la zone rouge avec 11 buts encaissés sur les deux derniers matchs.