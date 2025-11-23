Pas assez bon à l'OM, Pavard promet de changer

L'été dernier, Benjamin Pavard a rejoint les rangs de l'OM. L'ancien joueur de l'Inter a néanmoins du mal à faire l'unanimité pour le moment dans la cité phocéenne.

L' OM a réalisé un énorme mercato estival il y quelques mois. La cellule de recrutement marseillaise est notamment parvenue à attirer dans ses filets des joueurs d'un gros calibre. C'est le cas de Benjamin Pavard. L'international français a pour le moment signé à Marseille en prêt mais compte bien mettre tout le monde d'accord pour prolonger un peu plus l'aventure si tel était le souhait de l'OM. Pour le moment, Benjamin Pavard a du mal à s'imposer comme une valeur sûre de la défense phocéenne. Conscient des choses, le champion du monde 98 veut tout faire pour inverser la tendance.

Pavard veut changer les choses rapidement à l'OM

Selon les informations de La Provence, Benjamin Pavard fait actuellement son autocritique. Le Français est conscient des critiques à son égard à Marseille et a d'ailleurs profité de la récente trêve internationale pour travailler davantage à la Commanderie. A noter également que l'ancien du LOSC a réussi à trouver un logement et a quitté l'hôtel dans lequel il vivait jusque-là. Peut-être de quoi lui apporter plus de calme et de sérénité.

Vendredi soir en Ligue 1 sur la pelouse de Nice, Benjamin Pavard a livré une prestation convaincante. Il sera de nouveau attendu au tournant dès mardi soir lors de la réception de Newcastle en Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi ont impérativement besoin de points s'ils veulent continuer l'aventure dans la reine des compétitions européennes. Les Magpies ont aussi fait le plein de confiance après une belle victoire contre Manchester City samedi en Premier League. L'OM est prévenu et va donc devoir considérablement élever son niveau de jeu sur la scène européenne pour rêver plus grand.