Pierre Ménès humilie Nice et prévient l'OM

YouTube, l’ancien journaliste de Canal+ s’est montré alarmiste sur la situation de Nice. Vainqueur de Brest avant la trêve internationale, l’Olympique de Marseille a confirmé sa belle forme en championnat en s’imposant largement sur la pelouse de l’OGC Nice vendredi soir (1-5). Très réalistes, les coéquipiers de Mason Greenwood ont infligé une véritable correction à l’équipe de Franck Haise. La performance du Gym est inquiétante à bien des égards et ce n’est pas Pierre Ménès qui va dire le contraire. Sur sa chaîne, l’ancien journaliste de Canal+ s’est montré alarmiste sur la situation de Nice.

Plus élogieux envers l’OM, notre confrère estime toutefois que les Olympiens vont devoir se préparer à un changement radical mardi en Ligue des Champions avec une opposition qui n’aura rien à voir. Vainqueur de Manchester City en Premier League samedi après-midi, Newcastle va se présenter au Vélodrome avec des arguments bien plus sérieux que ceux de l’OGC Nice.

« Le comportement de Nice a été assez désastreux. Voir cette équipe démissionner à ce point est quand même très problématique pour la suite. Greenwood a marqué deux buts, le deuxième est absolument magnifique. Sa frappe croisée est ultra-précise. Il est seul meilleur buteur du championnat. Aubameyang a ouvert le score et a fait deux passes décisives. C’est un résultat extrêmement important pour l’OM qui était leader à ce moment-là » a d'abord lancé le journaliste avant de poursuivre.

« C’est un match et un score qui vont faire beaucoup de bien aux têtes marseillaises, qui peuvent maintenant se concentrer sur le match très important de Ligue des Champions et contre Newcastle, ce ne sera pas la même chanson » a analysé Pierre Ménès, très inquiet pour Nice et plus optimiste en revanche pour Marseille. Mais qui prévient Roberto De Zerbi et ses joueurs : c’est une toute autre opposition qui les attend mardi en Ligue des Champions. L’affiche promet en tout cas un beau spectacle avec pour l’OM le besoin impératif de l’emporter pour rester dans la course à la qualification en barrages.