OM : Robinio Vaz vendu une fortune par Marseille ?

OM23 nov. , 8:40
parCorentin Facy
Auteur de 4 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison, Robinio Vaz est en pleine ascension avec l’OM. De quoi espérer de très grosses offres pour les dirigeants phocéens.
Numéro trois dans la hiérarchie des attaquants à l’Olympique de Marseille cette saison, Robinio Vaz a su saisir sa chance. L’international U20 de l’équipe de France a parfaitement profité de la longue absence d’Amine Gouiri, blessé à l’épaule, pour se faire une place de choix dans la rotation aux yeux de Roberto De Zerbi. Utilisé à 12 reprises en Ligue 1 (4 buts, 2 passes décisives), Robinio Vaz affiche un niveau et une détermination bluffantes à seulement 18 ans. De quoi faire saliver plusieurs grands clubs européens, où son profil est très apprécié des scouts.
Des offres à hauteur de 20 millions d’euros devraient arriver sur le bureau de Medhi Benatia l’été prochain. Et un départ n’est pas à exclure selon Raphaël Scherrer. A l’origine de son arrivée à Sochaux, avant son départ pour Marseille, il estime que le club olympien pourrait craquer si les offres montent trop haut même si l’idée première de l’OM est de le conserver plusieurs années et d’en faire à terme son titulaire en pointe. « Aujourd’hui, que ce soit son agent ou Robi, ce que je ressens, c'est qu’il pense que le joueur est au bon endroit et le club pense que le joueur est au bon endroit » analyse celui qui l'a fait venir à Sochaux avant de poursuivre.

Robinio Vaz, l'OM va recevoir de grosses offres

« Après, si demain un club amène une offre, peut-être que l’OM ne pourra pas la refuser... Mais aujourd'hui, de la façon dont se construit l’Olympique de Marseille, je pense sincèrement qu’ils espèrent en faire leur futur attaquant numéro un. C’est le message qu’ils font passer » a lancé Raphaël Scherrer dans le podcast After Marseille sur RMC. Du côté des dirigeants et des supporters olympiens, on espère évidemment conserver Robinio Vaz de longues années. Mais si la Premier League venait par exemple à se positionner sur le buteur franco-sénégalais de 18 ans, alors un grand danger n’est pas à exclure, avec un potentiel départ précipité pour Robinio Vaz. Même si pour le joueur aussi, la priorité est -pour l’instant- de rester à Marseille, où il s’épanouit pleinement sous la direction d’un Roberto De Zerbi qui lui fait confiance.

OM : Robinio Vaz élu joueur du mois d'octobreOM : Robinio Vaz élu joueur du mois d'octobre
Derniers commentaires

« La polygamie est interdite » : Lens provoque Strasbourg

Lens déteste la polygamie de Strasbourg soit . Mais est ce que les lensois connaissent les propriétaires de leur club . Trois personnages , donc c'est un ménage à 3 ,une personne de plus pour faire une polygamie . Ils sont mignons nos ch'tis

TV : Ligue 1 et C1, 100% du foot sur Canal+ pour 650 millions ?

Surtout innover un peu permettre a ceux qui n'ont pas trop les moyens de voir leur équipe Abonnement foot à 5 euros et les matchs à la carte à 1 euros celui qui veut voir son club le peut. Perso je regarde tous les matchs de mon club plus 3 ou 4 matchs par semaine (ligue 1 et coupe d'Europe) ça fait environ 15 matchs par mois Donc 20 euros pour moi

Carine Galli, un gros malaise sur RMC

Pauvre petite écervelée. Alors si tu crois ce que tu écris ,rembourse tes heures supplémentaires que tu as perçu au delà des 35 h à ton employeur. Déjà pour le foot tu étais limite ,mais dans les problèmes de société tu es ignares. Ceccaldi a bien fait de partir loin vu tes manques de réflexion et surtout tes incompétences flagrantes de la vie .

Le groupe décimé de l'OL contre Auxerre

Mais vous avez tollisso . Il s'est entraîné toute la semaine à tomber par terre au moindre contact ( version contre Brest ) . Avec un tel énergumène en fin de carrière , blessé la plupart du temps, vous n'irez pas loin . Même s'il marque encore quelques buts. Il est le résumé de la HONTE du football

Le Real s’acharne et offre 150 millions d’euros au PSG

Il peut doubler la mise et khaleifi n'acceptera pas . Le président du Real s'est brûlé les ailes économiquement au Qatar (en tant qu'entrepreneur de société de bâtiment à cause de l'affaire Mbappé) et au niveau du PSG aucune transaction n'est possible avec un tel lâche

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
Strasbourg
221371524177
5
Rennes
211356223185
6
LOSC Lille
201262423158
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14133551320-7
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

