OM : Robinio Vaz vendu une fortune par Marseille ?

Auteur de 4 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison, Robinio Vaz est en pleine ascension avec l’OM. De quoi espérer de très grosses offres pour les dirigeants phocéens.

Numéro trois dans la hiérarchie des attaquants à l’Olympique de Marseille cette saison, Robinio Vaz a su saisir sa chance. L’international U20 de l’équipe de France a parfaitement profité de la longue absence d’Amine Gouiri, blessé à l’épaule, pour se faire une place de choix dans la rotation aux yeux de Roberto De Zerbi. Utilisé à 12 reprises en Ligue 1 (4 buts, 2 passes décisives), Robinio Vaz affiche un niveau et une détermination bluffantes à seulement 18 ans. De quoi faire saliver plusieurs grands clubs européens, où son profil est très apprécié des scouts.

Des offres à hauteur de 20 millions d’euros devraient arriver sur le bureau de Medhi Benatia l’été prochain. Et un départ n’est pas à exclure selon Raphaël Scherrer. A l’origine de son arrivée à Sochaux, avant son départ pour Marseille, il estime que le club olympien pourrait craquer si les offres montent trop haut même si l’idée première de l’OM est de le conserver plusieurs années et d’en faire à terme son titulaire en pointe. « Aujourd’hui, que ce soit son agent ou Robi, ce que je ressens, c'est qu’il pense que le joueur est au bon endroit et le club pense que le joueur est au bon endroit » analyse celui qui l'a fait venir à Sochaux avant de poursuivre.

Robinio Vaz, l'OM va recevoir de grosses offres

« Après, si demain un club amène une offre, peut-être que l’OM ne pourra pas la refuser... Mais aujourd'hui, de la façon dont se construit l’Olympique de Marseille, je pense sincèrement qu’ils espèrent en faire leur futur attaquant numéro un. C’est le message qu’ils font passer » a lancé Raphaël Scherrer dans le podcast After Marseille sur RMC. Du côté des dirigeants et des supporters olympiens, on espère évidemment conserver Robinio Vaz de longues années. Mais si la Premier League venait par exemple à se positionner sur le buteur franco-sénégalais de 18 ans, alors un grand danger n’est pas à exclure, avec un potentiel départ précipité pour Robinio Vaz. Même si pour le joueur aussi, la priorité est -pour l’instant- de rester à Marseille, où il s’épanouit pleinement sous la direction d’un Roberto De Zerbi qui lui fait confiance.