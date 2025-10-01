Paixao, la revanche à 35 millions d'euros de l'OM

ICONSPORT_272416_0144
Contesté par certains supporters de l'Olympique de Marseille qui voyaient en lui un nouveau Vitinha ou Wahi, Paixao a fait fermer des bouches en quelques minutes lors du match OM-Ajax Amsterdam.
Deux buts en douze minutes, l'équipe de Roberto De Zerbi n'a pas raté son premier match au Vélodrome dans cette campagne de Ligue des champions. Et ces deux premières réalisations, qui ont démontré que l'Ajax n'était que l'ombre du grand Ajax, ont été signées de Paixao. Le joueur brésilien, recruté pour 35 millions d'euros, ce qui est le plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique de Marseille, était critiqué depuis qu'il a rejoint Marseille, d'aucun faisant même de Paixao le bug le plus coûteux de l'OM. Mais, profitant de la confiance de son entraîneur, l'ancien joueur de Feyenoord a tout simplement renversé la table à l'occasion du triomphe phocéen contre l'Ajax Amsterdam.
Après le match, le plus bel hommage pour Paixao est venu du vestiaire néerlandais. John Heitinga, ancien défenseur des Pays-Bas, et entraîneur de l'Ajax a dit tout le bien qu'il pensait de l'attaquant de l'OM. « Je crois que Paixao est un joueur avec beaucoup de qualités. J'aurais préféré qu'il ne joue pas. Marseille va vivre encore de belles soirées avec un joueur comme ça », a confié le technicien néerlandais. De son côté, Roberto De Zerbi a fait remarquer que même si Paixao avait fait l'objet d'attaques virulentes de la part de supporters de l'OM, il fallait vivre avec cela. « Les critiques à Marseille, c'est un peu comme le soleil. Il y en a toujours. Sinon, on ne sait pas quoi dire. Paixao est arrivé à l’OM après deux mois de blessure et, d'après moi, il était en train de grandir », a confié l'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille.

Patience pour Paixao, l'OM s'enflamme déjà

Sur les réseaux sociaux, la tendance s'est évidemment inversée et ceux qui il y a quelques jours encore doutaient des qualités de l'attaquant de 25 ans recruté par l'OM lors du dernier mercato, en sont désormais les plus grands supporters. « Excusez-moi la team OM, on peut avoir l’avis des mecs qui disaient au bout de 100 min de jeu « c’est une arnaque !! ». Attention, peut être que c’est un coup d éclat …mais peut être pas … », ironise ainsi Marty McMeco sur X, anciennement Twitter. Après de tels débuts à domicile en Ligue des champions, Paixao va désormais devoir confirmer qu'effectivement les rageux avaient frappé trop vite. C'est d'ailleurs ce qu'a d'Eric Di Meco mardi soir dans l'After Foot : « Les critiques sont arrivées trop vite pour Paixão. Mais on ne va pas s'emballer trop vite non plus ce soir. »
2
