LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

Ligue des champions, phase de ligue, 2e journée

Orange Vélodrome

Buts : Paixao (6e, 12e), Greenwood (26e), Aubameyang (52e) pour l’OM

Grâce à une énorme entame de match, l'Olympique de Marseille a atomisé l'Ajax 4-0 dans un Vélodrome en feu. Une prestation qui donne le ton pour la suite de la Ligue des champions.

Après une semaine de rêve et des succès sur le PSG et Strasbourg, l' OM arrivait confiant face à l'Ajax. Cela se voyait de suite avec un début de match électrique des Phocéens. Aubameyang lançait Paixao en profondeur. L'ancien joueur de Feyenoord se rappelait au bon souvenir des Pays-Bas en allumant le gardien de l'Ajax. Il confirmait quelques minutes plus tard avec une frappe encore plus belle pour s'offrir un doublé. Greenwood venait offrir un troisième but à l'OM après une nouvelle perte de balle néerlandaise et un service parfait d'Aubameyang.

Face à une équipe impuissante et dépassée, le Gabonais ajoutait son nom au tableau d'affichage sur un contre éclair. L'Ajax tentait de sauver l'honneur dans la dernière demi-heure mais manquait de précision ou butait sur son ancien gardien Rulli. Le seul point noir de la soirée phocéenne était la sortie sur blessure de Medina, touché à la cheville sur un tacle (34e). 4-0, l'OM envoie un vrai message à l'Europe. Il comptera bel et bien dans cette compétition.