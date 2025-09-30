ICONSPORT_272416_0042

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

Ligue des Champions30 sept. , 22:54
parMehdi Lunay
9
Ligue des champions, phase de ligue, 2e journée
Orange Vélodrome
OM-Ajax 4-0
Buts : Paixao (6e, 12e), Greenwood (26e), Aubameyang (52e) pour l’OM
Grâce à une énorme entame de match, l'Olympique de Marseille a atomisé l'Ajax 4-0 dans un Vélodrome en feu. Une prestation qui donne le ton pour la suite de la Ligue des champions.
Après une semaine de rêve et des succès sur le PSG et Strasbourg, l'OM arrivait confiant face à l'Ajax. Cela se voyait de suite avec un début de match électrique des Phocéens. Aubameyang lançait Paixao en profondeur. L'ancien joueur de Feyenoord se rappelait au bon souvenir des Pays-Bas en allumant le gardien de l'Ajax. Il confirmait quelques minutes plus tard avec une frappe encore plus belle pour s'offrir un doublé. Greenwood venait offrir un troisième but à l'OM après une nouvelle perte de balle néerlandaise et un service parfait d'Aubameyang.
Face à une équipe impuissante et dépassée, le Gabonais ajoutait son nom au tableau d'affichage sur un contre éclair. L'Ajax tentait de sauver l'honneur dans la dernière demi-heure mais manquait de précision ou butait sur son ancien gardien Rulli. Le seul point noir de la soirée phocéenne était la sortie sur blessure de Medina, touché à la cheville sur un tacle (34e). 4-0, l'OM envoie un vrai message à l'Europe. Il comptera bel et bien dans cette compétition.

Champions League

30 septembre 2025 à 21:00
Olympique Marseille
Barbosa da Paixão6'Barbosa da Paixão12'Greenwood26'Aubameyang52'
4
0
Match terminé
Ajax
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
88
N. Aguerd
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
84
ENTRE
R. Moro Prescoli
AjaxAjax
SORT
M. Godts
AjaxAjax
Remplacement
82
ENTRE
M. Murillo Bermudez
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
A. Vermeeren
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Carton jaune
79
P. Højbjerg
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Voir Les Détails Complets Du Match
9
pedri au psg l espagne explose de rire icon ps 230413 655 363394
Foot Europeen

Barça : 11e du Ballon d’Or, il s’en fiche royalement

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 2e journée

un recruteur benevole a bordeaux ou est la magouille john williams 387288
Bordeaux

Bordeaux et John Williams, c'est terminé

ICONSPORT_272201_0286
Ligue 1

La FFF félicite l'arbitre de LOSC-OL, Letang ne va pas aimer

Derniers commentaires

OM - Ajax : les compos (21h sur Canal+Foot)

Tu cherches quoi avec cette phrase? On s'en fout de Fofana.

OM - Ajax : les compos (21h sur Canal+Foot)

Le premier est loin d 'être une boulette défensive. Ça s'appelle le jeu en projection ou comment mettre un but en 2 passes et un bon appel. En tout cas pour un flop, il a fait le taf.

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

he ho je fais quoi moi hein?^^

OM - Ajax : les compos (21h sur Canal+Foot)

je m'incline, je sais pas si c'est toi qui m'en a dit du bien y a quelques jours quand j'ai chouiner sur notre milieu de terrain mais c'est vraiment une belle surprise

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

exactement

