OM : Il coûte des millions, Riolo en a marre d'attendre

L'OM a enchainé un nouveau succès en Ligue 1 ce week-end face à Strasbourg. La prestation d'Igor Paixao inquiète néanmoins certains fans et observateurs.

L'Olympique de Marseille a mis la main au portefeuille l'été dernier pour se renforcer lors du marché des transferts. Parmi les joueurs qui ont débarqué dans la cité phocéenne : Igor Paixao. Le Brésilien a été recruté pour la somme de 35 millions d'euros. Et forcément, les attentes sont énormes concernant l'ancien joueur de Feyenoord. Pour le moment, Paixao a du mal à trouver son rythme à l' OM . Ses prestations ne sont pas forcément très abouties. Ce n'est pas Daniel Riolo qui dira le contraire, lui qui sait que la patience des fans est courte, qui plus est dans un club comme l'Olympique de Marseille.

Paixao, plus grave que prévu ?

Lors d'un passage sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a d'ailleurs pas fait dans la langue de bois avec le natif de Macapá : « Il y a un gros doute sur lui. Et c’est surtout parce qu’il a coûté cher. Car si le mec t’as coûté 5-6 millions, on dit ça va, on va attendre la semaine prochaine ou dans deux semaines, pas de problème. Mais à 35 millions, on n’attend pas la semaine prochaine : il faut être bon tout de suite. Tu ne dois pas te dire c’est mieux s’il n’est pas titulaire contre l’Ajax ».

Igor Paixao, qui revient récemment de blessure, a besoin d'enchainer pour trouver ses repères à l'OM. Reste à savoir si Roberto De Zerbi lui fera confiance pour démarrer face à l'Ajax mardi soir en Ligue des champions. Les Phocéens ont besoin de prendre des points dans la compétition et l'Italien veut s'appuyer sur des éléments en confiance et efficaces. S'il a la chance d'être sur le terrain, Paixao ne devra pas se manquer, sous peine de se mettre un peu plus la pression sur la Canebière, qui plus est devant le public marseillais. Ce dernier répondra présent au Stade Vélodrome pour pousser ses troupes à gagner leur premier match dans cette campagne de Ligue des champions.