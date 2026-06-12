Pablo Pagis dit oui à l’OM et refuse Lens

Avec Grégory Lorenzi aux manettes, l’OM pourrait faire de la Ligue 1 son terrain de chasse principal cet été. Après Hugo Magnetti, le club phocéen cible Pablo Pagis. L'ailier de Lorient n’est pas insensible à cet intérêt.

Moyens limités, directeur sportif expert de la Ligue 1, tous les signaux indiquent que l’Olympique de Marseille va principalement se pencher sur le championnat de France pour réaliser son mercato estival. Grégory Lorenzi va d’abord devoir vendre (Greenwood, Hojbjerg, Balerdi) mais il sera ensuite question de renforcer l’effectif sans se ruiner, au vu de la situation économique difficile de l’OM. Au milieu de terrain, le profil de son ancien joueur Hugo Magnetti de Brest lui plaît

L'intérêt de l'OM ne laisse pas Pagis insensible

Ouest France, l’Olympique de Marseille est notamment très intéressé par Pablo Pagis. L’ailier lorientais a réalisé une saison exceptionnelle chez les Merlus avec 10 buts et 5 passes décisives en championnat. Des performances qui ont tapé dans l’oeil de Marseille et de Dans le secteur offensif aussi, un joueur de Ligue 1 pourrait faire le bonheur du directeur sportif olympien. Selon les informations du journal, l’Olympique de Marseille est notamment très intéressé par Pablo Pagis. L’ailier lorientais a réalisé une saison exceptionnelle chez les Merlus avec 10 buts et 5 passes décisives en championnat. Des performances qui ont tapé dans l’oeil de Marseille et de Lens donc mais aussi du Paris FC.

A en croire nos confrères, l’intérêt des Marseillais ne laisse pas insensible Pablo Pagis, dont le père a joué au Vélodrome même si pour l’heure, les négociations n’ont pas encore démarré. Du côté de la direction lorientaise, on est bien sûr ouvert à un départ de l’ailier de 23 ans d’autant que ce dernier n’a plus qu’un an de contrat (juin 2027). On pourrait croire que Loïc Féry n’est pas en position de force et pourtant, le président du FC Lorient n’a pas l’intention de brader Pablo Pagis.

P. Pagis France • Âge 23 • Attaquant Coupe de France 2025/2026 Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 1 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2026/2027 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

« Quand je lis Pablo Pagis va partir pour dix millions d’euros, je peux rassurer tout le monde : il ne partira pas pour cette somme mais bien pour 20 millions ou plus » a-t-il glissé à Ouest France. Reste à voir si pour un prix aussi important, Grégory Lorenzi et Stéphane Richard concrétiseront leur intérêt par une offre ou s’ils se tourneront finalement vers des pistes moins onéreuses. Ce dossier confirme en tout cas l’appétence de l’Olympique de Marseille pour les joueurs de Ligue 1 à l’approche de ce mercato estival durant lequel il faudra être malin pour se renforcer à moindre coût.