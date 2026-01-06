OM : Zidane débarrasse Longoria d'un énorme flop

Encore une fois, je l'aurais accordé et je trouve que ça ne va pas dans le sens de l'esprit du jeu. MAIS Les règles sont les règles. La sortie ratée de Rulli est un sauvetage. Un sauvetage ne remets pas un joueur hj en jeu et ne peut pas être considéré comme une action délibérée. Ensuite, Egan-RIley qui est au contact avec EL-Arrabi se jette sur la balle en même temps que le nantais. Le nantais déjà hj, profite de sa position pour jouer le ballon puisqu'il se jette pour la pousser dans le but. Il gène donc le joueur marseillais. Peu importe qu'il la touche ou pas. Il n'y a pas besoin qu'un joueur touche le ballon pour que soit siffler un hj. Tels sont les règles.
Franchement il y a 2 contacts de marseillais suite à la 1ere tête nantaises et ce sont eux qui mettent le ballon tout seul. Rulli et le défenseur qui pousse la balle dedans sans que le nantais ne la touche et sans que le marseillais ne soit vraiment gêné pour la sortir car la balle est deja presque dedans. Je pense que le but méritait d'être accordé car le nantais n'a rien changé au fait que le ballon rentre (même en se jetant il n'a pas changé le cours des choses)
En revanche je ne suis pas d'accord avec le schéma tactique que tu décris. Ce que tu dis n'est pas faux mais il y a aussi un autre schéma qu'il utilise, parfois après avoir commencé en 4231. L'OM joue aussi en 5221 avec trois centraux. Le DCD et le DCG se transforment en latéraux en phase de possession et les latéraux montent d'un niveau au milieu pour apporter des solutions et de la densité dans l'axe. C'est pour ça que les équipes contre nous verrouillent l'axe et nous prennent en contre par les cotés d'abord car il y a trop de monde dans l'axe. Et malheureusement quand on se fait prendre la balle et qu'il y'a un contre, il y a un cafouillis dans le repli et on peut se retrouver avec un ailier qui compense une montée trop haute d'un latéral. Et quand il y a deux adversaires du même coté lors du contre, plus personne ne sait quoi faire. Son style de jeu est trop compliqué à assimiler et il aura dû, à mon avis, le mettre en place par étapes. Et s'il l'a fait, bah le message ne passe pas. Je suis d'accord avec toi sur la volonté de jeu: possession, aspiration, récupération haute et explosion à la récupération. Mais ça n'a pas l'air de prendre.... Mais il a raison aussi sur un point, comme on peut perdre autant de duel contre Nantes. Il y a aussi dans les têtes qu'il y n'y a pas ce qu'il faut.
Mais le PSG préfère sûrement un PARC a 55 000 a PANAME ( emplacement loge vip etc ) que un stade plus 'populaire 'de 80 000 ailleurs .
Pacho été et est une de nos meilleures recrues.Il est tres physique, il anticipe bien, il a beaucoup de présence .Un joueur incontournable
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
El portero Rubén Blanco, actualmente en las filas del Olympique de Marsella, es una opción que contempla el @GranadaCF ▪️Publica @ideal_granada que no se descarta el traspaso de Luca Zidane