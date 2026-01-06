OM : Zidane débarrasse Longoria d'un énorme flop

L’OM souhaite profiter de ce mercato hivernal pour se débarrasser de certains joueurs totalement inutilisés par Roberto De Zerbi. C’est par exemple le cas de Ruben Blanco, qui a joué 12 matchs avec Marseille depuis 2022.

Le mercato d’hiver est pour l’instant très calme à l’Olympique de Marseille et cela est suffisamment rare pour être souligné. Le club phocéen ne souhaite pas se précipiter, considérant que ce mercato sera surtout utile pour compenser d’éventuels départs et se débarrasser de certains indésirables. Les noms de Maupay, Lirola ou encore Garcia reviennent souvent , sans que l’on sache si l’OM parviendra à leur trouver une porte de sortie.

Un autre joueur sur le départ pourrait lui rebondir loin de Marseille en ce mois de janvier, il s’agit de Ruben Blanco. Recruté en 2022 pour être la doublure de Pau Lopez, le gardien espagnol de 30 ans a perdu ce rôle de numéro 2 il y a un an et demi lorsque Marseille a recruté Geronimo Rulli et Jeffrey De Lange. Inutilisé avec les pros depuis plus de 18 mois, Ruben Blanco (fin de contrat en juin 2026) a une touche sérieuse en Liga.

Blanco pour compenser l'absence de Zidane ?

Le média spécialisé Estadio Deportivo confirme l’intérêt de Grenade, déjà évoqué il y a quelques jours. Selon nos confrères andalous, l’actuel 20e de seconde division espagnole cherche à vite se renforcer au poste de gardien en raison de l’absence de Luca Zidane à la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie. L’absence du fils de l’ex-entraîneur du Real Madrid est très préjudiciable pour Grenade, qui souhaite donc mettre la main sur un gardien expérimenté capable de le remplacer à court terme puis de devenir sa doublure ensuite.

Ruben Blanco, qui dispose d’une forte expérience en Liga après son long passage au Celta Vigo, coche toutes les cases et pourrait faire l’affaire. Il reste toutefois à s’entendre contractuellement avec le joueur puis avec Marseille sur l’indemnité de transfert à payer. Nul doute que l’OM ne sera pas gourmand pour un joueur qui n’a pas de temps de jeu et dont le contrat expire dans six mois. Pablo Longoria et Medhi Benatia pourraient même le libérer, du moment que les émoluments de Ruben Blanco disparaissent de la masse salariale du club. Indirectement, l’Algérie et Luca Zidane pourraient en tout cas rendre un très gros service à l’OM, qui cherche à se débarrasser de son gardien de 30 ans depuis plusieurs mercatos.