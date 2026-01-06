OM : Zidane débarrasse Longoria d'un énorme flop

ICONSPORT_191287_0085

L’OM souhaite profiter de ce mercato hivernal pour se débarrasser de certains joueurs totalement inutilisés par Roberto De Zerbi. C’est par exemple le cas de Ruben Blanco, qui a joué 12 matchs avec Marseille depuis 2022.
Le mercato d’hiver est pour l’instant très calme à l’Olympique de Marseille et cela est suffisamment rare pour être souligné. Le club phocéen ne souhaite pas se précipiter, considérant que ce mercato sera surtout utile pour compenser d’éventuels départs et se débarrasser de certains indésirables. Les noms de Maupay, Lirola ou encore Garcia reviennent souvent, sans que l’on sache si l’OM parviendra à leur trouver une porte de sortie.
Un autre joueur sur le départ pourrait lui rebondir loin de Marseille en ce mois de janvier, il s’agit de Ruben Blanco. Recruté en 2022 pour être la doublure de Pau Lopez, le gardien espagnol de 30 ans a perdu ce rôle de numéro 2 il y a un an et demi lorsque Marseille a recruté Geronimo Rulli et Jeffrey De Lange. Inutilisé avec les pros depuis plus de 18 mois, Ruben Blanco (fin de contrat en juin 2026) a une touche sérieuse en Liga.

Blanco pour compenser l'absence de Zidane ?

Le média spécialisé Estadio Deportivo confirme l’intérêt de Grenade, déjà évoqué il y a quelques jours. Selon nos confrères andalous, l’actuel 20e de seconde division espagnole cherche à vite se renforcer au poste de gardien en raison de l’absence de Luca Zidane à la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie. L’absence du fils de l’ex-entraîneur du Real Madrid est très préjudiciable pour Grenade, qui souhaite donc mettre la main sur un gardien expérimenté capable de le remplacer à court terme puis de devenir sa doublure ensuite.

Ruben Blanco, qui dispose d’une forte expérience en Liga après son long passage au Celta Vigo, coche toutes les cases et pourrait faire l’affaire. Il reste toutefois à s’entendre contractuellement avec le joueur puis avec Marseille sur l’indemnité de transfert à payer. Nul doute que l’OM ne sera pas gourmand pour un joueur qui n’a pas de temps de jeu et dont le contrat expire dans six mois. Pablo Longoria et Medhi Benatia pourraient même le libérer, du moment que les émoluments de Ruben Blanco disparaissent de la masse salariale du club. Indirectement, l’Algérie et Luca Zidane pourraient en tout cas rendre un très gros service à l’OM, qui cherche à se débarrasser de son gardien de 30 ans depuis plusieurs mercatos.
0
Derniers commentaires

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

Encore une fois, je l'aurais accordé et je trouve que ça ne va pas dans le sens de l'esprit du jeu. MAIS Les règles sont les règles. La sortie ratée de Rulli est un sauvetage. Un sauvetage ne remets pas un joueur hj en jeu et ne peut pas être considéré comme une action délibérée. Ensuite, Egan-RIley qui est au contact avec EL-Arrabi se jette sur la balle en même temps que le nantais. Le nantais déjà hj, profite de sa position pour jouer le ballon puisqu'il se jette pour la pousser dans le but. Il gène donc le joueur marseillais. Peu importe qu'il la touche ou pas. Il n'y a pas besoin qu'un joueur touche le ballon pour que soit siffler un hj. Tels sont les règles.

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

Franchement il y a 2 contacts de marseillais suite à la 1ere tête nantaises et ce sont eux qui mettent le ballon tout seul. Rulli et le défenseur qui pousse la balle dedans sans que le nantais ne la touche et sans que le marseillais ne soit vraiment gêné pour la sortir car la balle est deja presque dedans. Je pense que le but méritait d'être accordé car le nantais n'a rien changé au fait que le ballon rentre (même en se jetant il n'a pas changé le cours des choses)

OM : De Zerbi menacé, ses jours sont comptés ?

En revanche je ne suis pas d'accord avec le schéma tactique que tu décris. Ce que tu dis n'est pas faux mais il y a aussi un autre schéma qu'il utilise, parfois après avoir commencé en 4231. L'OM joue aussi en 5221 avec trois centraux. Le DCD et le DCG se transforment en latéraux en phase de possession et les latéraux montent d'un niveau au milieu pour apporter des solutions et de la densité dans l'axe. C'est pour ça que les équipes contre nous verrouillent l'axe et nous prennent en contre par les cotés d'abord car il y a trop de monde dans l'axe. Et malheureusement quand on se fait prendre la balle et qu'il y'a un contre, il y a un cafouillis dans le repli et on peut se retrouver avec un ailier qui compense une montée trop haute d'un latéral. Et quand il y a deux adversaires du même coté lors du contre, plus personne ne sait quoi faire. Son style de jeu est trop compliqué à assimiler et il aura dû, à mon avis, le mettre en place par étapes. Et s'il l'a fait, bah le message ne passe pas. Je suis d'accord avec toi sur la volonté de jeu: possession, aspiration, récupération haute et explosion à la récupération. Mais ça n'a pas l'air de prendre.... Mais il a raison aussi sur un point, comme on peut perdre autant de duel contre Nantes. Il y a aussi dans les têtes qu'il y n'y a pas ce qu'il faut.

Le PSG reste au Parc, c’est validé pour trois raisons

Mais le PSG préfère sûrement un PARC a 55 000 a PANAME ( emplacement loge vip etc ) que un stade plus 'populaire 'de 80 000 ailleurs .

PSG : Un triple monstre acheté pour 40ME

Pacho été et est une de nos meilleures recrues.Il est tres physique, il anticipe bien, il a beaucoup de présence .Un joueur incontournable

