ICONSPORT_360176_0287
Diego Moreira

OL : Diego Moreira crache au visage de Lyon

OL23 févr. , 8:20
parClaude Dautel
22
Éphémère joueur de l'OL, où il avait été prêté par Chelsea, Diego Moreira évolue désormais à Strasbourg. Joueur du match, le milieu de terrain a réglé ses comptes via les réseaux sociaux.
Le Racing Club de Strasbourg a mis un terme à la série de treize victoires consécutives de l'Olympique Lyonnais, et au sein de l'effectif alsacien, il y avait un joueur encore plus heureux que les autres. Ce jour, c'est bien évidemment Diego Moreira. Car l'international belge n'a pas oublié que l'OL l'avait renvoyé à Chelsea après seulement six mois. Arrivé le 1er septembre 2023 à Lyon, sous forme de prêt, le milieu de terrain était retourné chez les Blues dès le mercato d'hiver suivant, le club rhodanien n'étant pas du tout convaincu de la valeur du joueur qui, à l'époque, avait 19 ans. La vengeance est un plat qui se mange froid et à la Meinau, Moreira a mis la misère à son ancien club en faisant une passe décisive sur le premier but de Strasbourg, puis en signant le but du 2-0. Élu homme du match, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais s'est lâché sur les réseaux sociaux.
Sur Snapchat, Emmanuel Emegha a mis en ligne une vidéo de son coéquipier et face caméra, Diego Moreira a pris à partie l'Olympique Lyonnais et ses supporters en brandissant le trophée de joueur du match. « Tu vois ça ? C'est rien en fait, c'est normal. Là-bas, on m'a appelé comment ? Agent 0-0-7 (Ndlr : ses statistiques). Mais ici, j'ai marqué. C'est qui qui parle maintenant ? Il n'y a personne qui parle maintenant », a lancé le joueur du RC Strasbourg, visiblement très revanchard contre son ancien club. Sur les réseaux sociaux, les supporters de l'Olympique Lyonnais ont déjà fait savoir à Diego Moreira ce qu'ils pensaient de cette attitude chambreuse et s'étonnent de ces propos.

Moreira, un faux problème pour l'OL ?

« Mais quand il est parti, on était tous unanimes pour dire que c’était un bon joueur et lui souhaiter bonne chance. Pourquoi il ment ???? Ce vestiaire strasbourgeois est vraiment trop arrogant et vocal pour moi », s'étonne @Sharki, fidèle supporter de l'Olympique Lyonnais. Et ce dernier n'est pas le seul à s'étonner que Moreira soit aussi remonté contre l'OL. « Un guignol lui quand il est parti, on était nombreux à être tristes, mais il fait le mec. Bref on en reparle en fin de saison », conclut @DembeleLeLyonnais. En tout cas, Strasbourg et Lyon se découvrent une nouvelle rivalité et tant que cela en reste au stade de chambrage, c'est parfait.
22
Articles Recommandés
Balerdi OM LDC
OM

OM : 7,5 ME arrivent, Marseille sous pression

ICONSPORT_360176_0104
Ligue 1

L1 : Les bourreaux de l'OL et de l'OM dans l'équipe type

ICONSPORT_360176_0070
OL

OL : Pavel Sulc forfait contre l'OM et Lens ?

ICONSPORT_356158_0009
ASSE

ASSE : La Ligue 1 ne fait plus peur à personne

Fil Info

23 févr. , 10:00
OM : 7,5 ME arrivent, Marseille sous pression
23 févr. , 9:40
L1 : Les bourreaux de l'OL et de l'OM dans l'équipe type
23 févr. , 9:20
OL : Pavel Sulc forfait contre l'OM et Lens ?
23 févr. , 9:00
ASSE : La Ligue 1 ne fait plus peur à personne
23 févr. , 8:40
OM : McCourt menace de virer Benatia et tous les joueurs
23 févr. , 8:00
Guardiola au PSG, Luis Enrique à MU, réunion décisive
23 févr. , 7:00
TV : PSG - Monaco, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
22 févr. , 23:02
OL : Endrick c'est Jeffinho, les Lyonnais sans pitié

Derniers commentaires

OL : Pavel Sulc forfait contre l'OM et Lens ?

sans ailier des 2 cotés c'est trop compliqué et fonseca te met edrick en seul attaquant pendant 40min tout seul a gauche pas trop coherent tout ca .. le 541 hybride etait catastrophique et la lecture de match chaotique Lyon perd plus de 80% de ses matchs lorsqu'il joue a 5 derrieres

OL : Endrick c'est Jeffinho, les Lyonnais sans pitié

tu peux pas jouer avec un mec seul devant en le mettant sur le coté .. impossible de jouer t'avais personne devant et tjs 3-4 jours sur lui

OM : McCourt menace de virer Benatia et tous les joueurs

Les soldes , ça existe… pour les vieux stocks ringards… 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OM : McCourt menace de virer Benatia et tous les joueurs

… plus progressiste et inclusive … Ah ouais , quand même … 😵‍💫🙃🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : McCourt menace de virer Benatia et tous les joueurs

En attendant ce futur il faut se qualifier avec l'existant... Pas simple avec un groupe qui ne semble plus etre uni par le maillot. Je ne suis pas tres positif pour la fin de la saison.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading