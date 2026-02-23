OL : Diego Moreira crache au visage de Lyon

Éphémère joueur de l'OL, où il avait été prêté par Chelsea, Diego Moreira évolue désormais à Strasbourg. Joueur du match, le milieu de terrain a réglé ses comptes via les réseaux sociaux.

Le Racing Club de Strasbourg a mis un terme à la série de treize victoires consécutives de l'Olympique Lyonnais, et au sein de l'effectif alsacien, il y avait un joueur encore plus heureux que les autres. Ce jour, c'est bien évidemment Diego Moreira. Car l'international belge n'a pas oublié que l'OL l'avait renvoyé à Chelsea après seulement six mois. Arrivé le 1er septembre 2023 à Lyon, sous forme de prêt, le milieu de terrain était retourné chez les Blues dès le mercato d'hiver suivant, le club rhodanien n'étant pas du tout convaincu de la valeur du joueur qui, à l'époque, avait 19 ans. La vengeance est un plat qui se mange froid et à la Meinau, Moreira a mis la misère à son ancien club en faisant une passe décisive sur le premier but de Strasbourg, puis en signant le but du 2-0. Élu homme du match, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais s'est lâché sur les réseaux sociaux.

Sur Snapchat, Emmanuel Emegha a mis en ligne une vidéo de son coéquipier et face caméra, Diego Moreira a pris à partie l'Olympique Lyonnais et ses supporters en brandissant le trophée de joueur du match. « Tu vois ça ? C'est rien en fait, c'est normal. Là-bas, on m'a appelé comment ? Agent 0-0-7 (Ndlr : ses statistiques). Mais ici, j'ai marqué. C'est qui qui parle maintenant ? Il n'y a personne qui parle maintenant », a lancé le joueur du RC Strasbourg, visiblement très revanchard contre son ancien club. Sur les réseaux sociaux, les supporters de l'Olympique Lyonnais ont déjà fait savoir à Diego Moreira ce qu'ils pensaient de cette attitude chambreuse et s'étonnent de ces propos.

Moreira, un faux problème pour l'OL ?

« Mais quand il est parti, on était tous unanimes pour dire que c’était un bon joueur et lui souhaiter bonne chance. Pourquoi il ment ???? Ce vestiaire strasbourgeois est vraiment trop arrogant et vocal pour moi », s'étonne @Sharki, fidèle supporter de l'Olympique Lyonnais. Et ce dernier n'est pas le seul à s'étonner que Moreira soit aussi remonté contre l'OL. « Un guignol lui quand il est parti, on était nombreux à être tristes, mais il fait le mec. Bref on en reparle en fin de saison », conclut @DembeleLeLyonnais. En tout cas, Strasbourg et Lyon se découvrent une nouvelle rivalité et tant que cela en reste au stade de chambrage, c'est parfait.