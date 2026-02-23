ICONSPORT_356158_0009
Philippe Montanier

ASSE : La Ligue 1 ne fait plus peur à personne

ASSE23 févr. , 9:00
parClaude Dautel
0
Depuis la nomination de Philippe Montanier au poste d'entraîneur, l'ASSE enchaîne les victoires et fait de nouveau office de grand favori pour monter en Ligue 1. Le technicien français a changé la manière dont le club aborde cette fin de saison.
Trois matchs, il aura suffi de 270 minutes en Ligue 2 pour inverser totalement la trajectoire de l'AS Saint-Étienne en Ligue 2. Alors qu'au passage en 2026, la déprime s'était installée à Geoffroy-Guichard en voyant la formation d'Eirik Horneland s'enfoncer au classement, le changement d'entraîneur a été la meilleure décision des dirigeants de l'ASSE depuis pas mal de temps. Avec les mêmes joueurs, Philippe Montanier a construit une équipe qui gagne et qui, ce lundi, peut même penser au titre de champion de Ligue 2. Dans Le Progrès, Patrick Guillou constate, avec plaisir, que désormais l'AS Saint-Étienne est en ordre de marche pour mener au bout sa mission, à savoir remonter en Ligue 1.

L'ASSE pense d'abord à gagner, le beau jeu attendra

L'ancien joueur de l'AS Saint-Étienne, qui œuvre désormais du côté de Beinsports où il est consultant concernant la Bundesliga, pense que la victoire face à Laval, samedi soir dans le Chaudron, est probablement le vrai tournant de la saison stéphanoise. « Le projet de jeu est encore inachevé. Les Verts ne jouent pas encore comme le Paris Saint-Germain version 2025, mais ils jouent désormais comme une équipe qui veut monter. Et si cette victoire face au Stade lavallois était le match de la bascule ? S’imposer dans la douleur permet de briser l’isolement. Peut-être est-ce la fin de la détresse chronique, constate Patrick Guillou, qui pense que désormais l’ASSE joue pour gagner et pas pour tenter de faire du beau. Compacts, disciplinés et opportunistes : ces Verts ne sont pas sexys, mais productifs. Quand le talent sanctionne la naïveté adverse. Avec Horneland, l’équipe révisait bien ses gammes, mais elle oubliait de venir le jour de l’examen. Montanier, au contraire, en gentleman cambrioleur, réussit des casses propres : discrétion, efficacité clinique et neuf points dans la besace. »

Ligue 2

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
45241365382513
2
Saint-Étienne
43241347412912
3
Reims
41241185372314
4
Le Mans
3923109429236
5
Dunkerque
38241086402515
Tout afficher
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

