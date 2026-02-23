ICONSPORT_360176_0070

OL : Pavel Sulc forfait contre l'OM et Lens ?

OL23 févr. , 9:20
parClaude Dautel
Pour un coup dur, c'est un vrai coup dur. Sorti sur blessure contre Strasbourg, Pavel Sulc est très incertain pour le choc au sommet de dimanche prochain entre l'OM et l'OL au Vélodrome.
Remplacé par Nartey dès la 28e minute de jeu, dimanche soir à Strasbourg, Pavel Sulc a quitté la pelouse de la Meinau en se touchant l'arrière de la cuisse, confirmant qu'il s'agissait là d'un souci musculaire. Auteur de dix buts cette saison en Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais, l'international tchèque est la révélation de cette saison, et son absence pendant une grande partie du match à Strasbourg a déjà été ressentie. Mais c'est désormais le déplacement à Marseille qui se profile, pour ce qui sera une première balle de match dans la course au podium. En cas de victoire, l'OL mettra l'OM à huit points, mais si Marseille s'impose alors Lyon sera de nouveau sous pression. Alors, du côté de Lyon, on espère que Pavel Sulc sera rétabli, mais rien n'est moins sûr.

Une blessure au pire moment pour Pavel Sulc

Interrogé dans les couloirs de la Meinau sur la blessure de son joueur, Paulo Fonseca a préféré être prudent. « Je ne sais pas la gravité de la blessure. On verra lundi après des examens. Mais il s’agit d’un problème musculaire à l’arrière de la cuisse », a confié l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. L'international tchèque souffre d'une lésion musculaire à la cuisse, la même cuisse où il avait déjà eu des soucis en novembre dernier. A l'époque, souffrant d'une déchirure à l'ischio, Pavel Sulc avait raté le match contre le PSG le 9 novembre, mais il n'avait également pas été en mesure de rejoindre sa sélection nationale.
Alors que se profile l'Olympico à Marseille, et qu'ensuite l'Olympique Lyonnais recevra Lens en Coupe de France, cette absence de Pavel Sulc pourrait être un très gros coup dur pour Paulo Fonseca. Du côté de l'OL, on espère que la défaite à Strasbourg et la blessure du joueur tchèque ne sont pas deux mauvais signaux.
Derniers commentaires

sans ailier des 2 cotés c'est trop compliqué et fonseca te met edrick en seul attaquant pendant 40min tout seul a gauche pas trop coherent tout ca .. le 541 hybride etait catastrophique et la lecture de match chaotique Lyon perd plus de 80% de ses matchs lorsqu'il joue a 5 derrieres

OL : Endrick c'est Jeffinho, les Lyonnais sans pitié

tu peux pas jouer avec un mec seul devant en le mettant sur le coté .. impossible de jouer t'avais personne devant et tjs 3-4 jours sur lui

OM : McCourt menace de virer Benatia et tous les joueurs

Les soldes , ça existe… pour les vieux stocks ringards… 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OM : McCourt menace de virer Benatia et tous les joueurs

… plus progressiste et inclusive … Ah ouais , quand même … 😵‍💫🙃🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : McCourt menace de virer Benatia et tous les joueurs

En attendant ce futur il faut se qualifier avec l'existant... Pas simple avec un groupe qui ne semble plus etre uni par le maillot. Je ne suis pas tres positif pour la fin de la saison.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

