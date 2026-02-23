OL : Pavel Sulc forfait contre l'OM et Lens ?

Pour un coup dur, c'est un vrai coup dur. Sorti sur blessure contre Strasbourg, Pavel Sulc est très incertain pour le choc au sommet de dimanche prochain entre l'OM et l'OL au Vélodrome.

Remplacé par Nartey dès la 28e minute de jeu, dimanche soir à Strasbourg, Pavel Sulc a quitté la pelouse de la Meinau en se touchant l'arrière de la cuisse, confirmant qu'il s'agissait là d'un souci musculaire. Auteur de dix buts cette saison en Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais, l'international tchèque est la révélation de cette saison, et son absence pendant une grande partie du match à Strasbourg a déjà été ressentie. Mais c'est désormais le déplacement à Marseille qui se profile, pour ce qui sera une première balle de match dans la course au podium. En cas de victoire, l'OL mettra l'OM à huit points, mais si Marseille s'impose alors Lyon sera de nouveau sous pression. Alors, du côté de Lyon, on espère que Pavel Sulc sera rétabli, mais rien n'est moins sûr.

Une blessure au pire moment pour Pavel Sulc

Interrogé dans les couloirs de la Meinau sur la blessure de son joueur, Paulo Fonseca a préféré être prudent. « Je ne sais pas la gravité de la blessure. On verra lundi après des examens. Mais il s’agit d’un problème musculaire à l’arrière de la cuisse », a confié l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. L'international tchèque souffre d'une lésion musculaire à la cuisse, la même cuisse où il avait déjà eu des soucis en novembre dernier. A l'époque, souffrant d'une déchirure à l'ischio, Pavel Sulc avait raté le match contre le PSG le 9 novembre, mais il n'avait également pas été en mesure de rejoindre sa sélection nationale.

Alors que se profile l'Olympico à Marseille, et qu'ensuite l'Olympique Lyonnais recevra Lens en Coupe de France, cette absence de Pavel Sulc pourrait être un très gros coup dur pour Paulo Fonseca. Du côté de l'OL, on espère que la défaite à Strasbourg et la blessure du joueur tchèque ne sont pas deux mauvais signaux.