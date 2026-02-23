ICONSPORT_282991_0074

OM : McCourt menace de virer Benatia et tous les joueurs

OM23 févr. , 8:40
parCorentin Facy
6
La qualification pour la prochaine Ligue des Champions n’est pas une option pour Frank McCourt, lequel menace de virer tout le monde si Medhi Benatia et les joueurs n’atteignent pas cet objectif crucial.
De retour en Ligue des Champions cette saison, l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à obtenir les résultats espérés avec une décevante 25e place et une élimination dès la phase régulière. Le patron du club Frank McCourt avait de quoi être déçu mais l’homme d’affaires américain s’est très vite consolé avec le gros chèque récupéré par l’OM pour ce parcours européen, estimé à environ 50 millions d’euros.
Pour le boss du club olympien, il est vital de se qualifier chaque saison en Ligue des Champions afin de conserver ce bonus financier indispensable alors que les droits TV en Ligue 1 approchent désormais du néant. Dans son édition du jour, La Provence confirme d’ailleurs que pour Frank McCourt, la qualification en Ligue des Champions à l’issue de la saison n’est pas une option.
Au contraire, il s’agit « du minimum syndical » à ses yeux. C'est « l’objectif le plus important aux yeux de Frank McCourt », qui l’a d’ailleurs répété à Medhi Benatia, à ses joueurs et au nouvel entraîneur Habib Beye lors de son passage en France la semaine dernière. Et si cet objectif n’est pas atteint, le mercato estival rimera de nouveau avec grands changements l’été prochain dans la cité phocéenne selon le quotidien régional.

De gros changements si l'OM rate la C1

« Qu’adviendrait-il alors de Medhi Benatia, directeur du football conforté par Frank McCourt seulement jusqu’au mois de juin mais aussi d’une large partie de l’effectif venue essentiellement pour la piste aux étoiles et Roberto De Zerbi ? En dix jours, l’OM va jouer très gros » estime notre confrère David Calais. Avec la réception de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1 puis celle de Toulouse en quart de finale de Coupe de France, l’équipe d’Habib Beye peut totalement relancer sa saison et s’offrir un finish palpitant.

Lire aussi

Cette recrue de l'OM totalement dégoûtéeCette recrue de l'OM totalement dégoûtée
Ou au contraire plonger dans une crise encore plus profonde qu’elle ne l’est habituellement. Et qui fera de nouvelles victimes, Frank McCourt n’ayant plus la patience de voir son équipe se vautrer et laisser filer la qualification en Ligue des Champions, d’autant que l’Américain a été clair : il ne remettra pas au pot lors de la prochaine période de transferts.
6
Articles Recommandés
Balerdi OM LDC
OM

OM : 7,5 ME arrivent, Marseille sous pression

ICONSPORT_360176_0104
Ligue 1

L1 : Les bourreaux de l'OL et de l'OM dans l'équipe type

ICONSPORT_360176_0070
OL

OL : Pavel Sulc forfait contre l'OM et Lens ?

ICONSPORT_356158_0009
ASSE

ASSE : La Ligue 1 ne fait plus peur à personne

Fil Info

23 févr. , 10:00
OM : 7,5 ME arrivent, Marseille sous pression
23 févr. , 9:40
L1 : Les bourreaux de l'OL et de l'OM dans l'équipe type
23 févr. , 9:20
OL : Pavel Sulc forfait contre l'OM et Lens ?
23 févr. , 9:00
ASSE : La Ligue 1 ne fait plus peur à personne
23 févr. , 8:20
OL : Diego Moreira crache au visage de Lyon
23 févr. , 8:00
Guardiola au PSG, Luis Enrique à MU, réunion décisive
23 févr. , 7:00
TV : PSG - Monaco, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
22 févr. , 23:02
OL : Endrick c'est Jeffinho, les Lyonnais sans pitié

Derniers commentaires

OL : Pavel Sulc forfait contre l'OM et Lens ?

sans ailier des 2 cotés c'est trop compliqué et fonseca te met edrick en seul attaquant pendant 40min tout seul a gauche pas trop coherent tout ca .. le 541 hybride etait catastrophique et la lecture de match chaotique Lyon perd plus de 80% de ses matchs lorsqu'il joue a 5 derrieres

OL : Endrick c'est Jeffinho, les Lyonnais sans pitié

tu peux pas jouer avec un mec seul devant en le mettant sur le coté .. impossible de jouer t'avais personne devant et tjs 3-4 jours sur lui

OM : McCourt menace de virer Benatia et tous les joueurs

Les soldes , ça existe… pour les vieux stocks ringards… 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OM : McCourt menace de virer Benatia et tous les joueurs

… plus progressiste et inclusive … Ah ouais , quand même … 😵‍💫🙃🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : McCourt menace de virer Benatia et tous les joueurs

En attendant ce futur il faut se qualifier avec l'existant... Pas simple avec un groupe qui ne semble plus etre uni par le maillot. Je ne suis pas tres positif pour la fin de la saison.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading