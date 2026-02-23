OM : McCourt menace de virer Benatia et tous les joueurs

La qualification pour la prochaine Ligue des Champions n’est pas une option pour Frank McCourt, lequel menace de virer tout le monde si Medhi Benatia et les joueurs n’atteignent pas cet objectif crucial.

De retour en Ligue des Champions cette saison, l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à obtenir les résultats espérés avec une décevante 25e place et une élimination dès la phase régulière. Le patron du club Frank McCourt avait de quoi être déçu mais l’homme d’affaires américain s’est très vite consolé avec le gros chèque récupéré par l’OM pour ce parcours européen, estimé à environ 50 millions d’euros.

Pour le boss du club olympien, il est vital de se qualifier chaque saison en Ligue des Champions afin de conserver ce bonus financier indispensable alors que les droits TV en Ligue 1 approchent désormais du néant. Dans son édition du jour, La Provence confirme d’ailleurs que pour Frank McCourt, la qualification en Ligue des Champions à l’issue de la saison n’est pas une option.

« du minimum syndical » à ses yeux. C'est « l’objectif le plus important aux yeux de Frank McCourt », qui l’a d’ailleurs répété à Medhi Benatia, à ses joueurs et au nouvel entraîneur Habib Beye lors de son passage en France la semaine dernière. Et si cet objectif n’est pas atteint, le Au contraire, il s’agità ses yeux. C'est, qui l’a d’ailleurs répété à Medhi Benatia, à ses joueurs et au nouvel entraîneur Habib Beye lors de son passage en France la semaine dernière. Et si cet objectif n’est pas atteint, le mercato estival rimera de nouveau avec grands changements l’été prochain dans la cité phocéenne selon le quotidien régional.

De gros changements si l'OM rate la C1

« Qu’adviendrait-il alors de Medhi Benatia, directeur du football conforté par Frank McCourt seulement jusqu’au mois de juin mais aussi d’une large partie de l’effectif venue essentiellement pour la piste aux étoiles et Roberto De Zerbi ? En dix jours, l’OM va jouer très gros » estime notre confrère David Calais. Avec la réception de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1 puis celle de Toulouse en quart de finale de Coupe de France, l’équipe d’Habib Beye peut totalement relancer sa saison et s’offrir un finish palpitant.

Ou au contraire plonger dans une crise encore plus profonde qu’elle ne l’est habituellement. Et qui fera de nouvelles victimes, Frank McCourt n’ayant plus la patience de voir son équipe se vautrer et laisser filer la qualification en Ligue des Champions, d’autant que l’Américain a été clair : il ne remettra pas au pot lors de la prochaine période de transferts.