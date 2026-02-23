OM : McCourt menace de virer Benatia et tous les joueurs

sans ailier des 2 cotés c'est trop compliqué et fonseca te met edrick en seul attaquant pendant 40min tout seul a gauche pas trop coherent tout ca .. le 541 hybride etait catastrophique et la lecture de match chaotique Lyon perd plus de 80% de ses matchs lorsqu'il joue a 5 derrieres
tu peux pas jouer avec un mec seul devant en le mettant sur le coté .. impossible de jouer t'avais personne devant et tjs 3-4 jours sur lui
Les soldes , ça existe… pour les vieux stocks ringards… 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
… plus progressiste et inclusive … Ah ouais , quand même … 😵💫🙃🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
En attendant ce futur il faut se qualifier avec l'existant... Pas simple avec un groupe qui ne semble plus etre uni par le maillot. Je ne suis pas tres positif pour la fin de la saison.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|39
|30
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
⏱️ 90+6' | #SB29OM 2️⃣-0️⃣ L'OM s'incline à Brest. 🗓️ Prochain RDV, le dimanche 1er mars à 20h45 à l'Orange Vélodrome contre Lyon.