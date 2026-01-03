ICONSPORT_280510_0124

L'OM négocie le départ de Maupay, ça chauffe

Titulaire la saison dernière, Neal Maupay ne compte que 3 apparitions avec l’OM en 2025-2026. L’ancien Niçois est candidat à un départ et le club italien de Pise insiste pour le recruter cet hiver.
Il est déjà loin, le temps où Neal Maupay était un titulaire à l’Olympique de Marseille et où Roberto De Zerbi le considérait comme « son fils », un joueur qui ne quitterait jamais le club tant qu’il sera là selon ses propres mots. Six mois plus tard, l’ancien joueur de Nice, Brighton ou encore Everton a été relégué en tant que numéro 4 dans la hiérarchie des buteurs à l’OM derrière Aubameyang, Gouiri et le jeune Robinio Vaz.

Maupay à Pise, ça négocie toujours

Résultat des courses, Maupay ne compte que trois apparitions toutes compétitions confondues cette saison, dont une titularisation contre Bourg-en-Bresse en 32e de finale de Coupe de France alors qu’Aubameyang était déjà à la CAN tandis que Gouiri était encore blessé à l’épaule. La situation de Maupay a en tout cas attiré la curiosité du club italien de Pise, en grande difficulté en Série A (18e). Il y a quelques jours, la presse italienne se faisait l’écho de discussions en cours entre Marseille et Pise pour le prêt de Neal Maupay.
Un dossier mené dans la discrétion par les deux clubs même si ce samedi, de nouvelles informations ont fuité. A en croire la journaliste Eleonora Trotta du Corriere dello Sport, Pise « ne renonce pas » à Neal Maupay et négocie toujours avec le joueur de 28 ans ainsi qu’avec les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Autrement dit, le dossier n’est pas enterré par le club italien même s’il semble assez évident qu’il est complexe, notamment pour des raisons financières.

Neal Maupay touche un confortable salaire à Marseille et convaincre le buteur de quitter l’OM pour jouer le maintien en Série A est sans doute plus difficile que prévu. Pise y croit toujours néanmoins tandis que du côté des Phocéens, on est évidemment ouvert à un départ de l’attaquant, peu utilisé par Roberto De Zerbi. Reste à voir si l’incertitude qui plane au-dessus de l’avenir du très convoité Robinio Vaz peut pousser le board marseillais à revoir sa position et à finalement vouloir conserver Maupay au moins pour les six prochains mois.
0
Loading