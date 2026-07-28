Hannibal Mejbri, la star tunisienne envoyée à l’OM

Hannibal Mejbri, la star tunisienne envoyée à l’OM

OM28 juil. , 12:00
parCorentin Facy
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Sous contrat avec Burnley jusqu’en 2028, Hannibal Mejbri a peu de chances de rester dans un club relégué en Championship. Une belle opportunité à saisir pour l’OM afin de renforcer son milieu de terrain.
L’Olympique de Marseille vit une intersaison très agitée, guidée par la nécessité de vendre à tout prix afin de renflouer ses caisses. Aubameyang, Greenwood et Traoré ont déjà fait leurs valises et ils devraient être imités par plusieurs joueurs importants de l’effectif dans les semaines à venir. Au milieu de terrain, il risque d’y avoir pas mal de changements avec les départs potentiels de Kondogbia, Hojbjerg, Harit ou encore Timber. Il va donc falloir recruter dans ce secteur de jeu pour compenser les départs mais Grégory Lorenzi a l’obligation de se montrer malin, les finances de l’OM étant très limitées cette saison.
Un nom est évoqué sur les réseaux sociaux pour renforcer l’effectif de Bruno Genesio, celui de l’international tunisien Hannibal Mejbri. Passé par Monaco et Manchester United, le milieu de terrain de 23 ans vient de connaître une relégation en Championship avec Burnley. Il est toutefois peu probable qu’il reste dans un club évoluant en seconde division anglaise, raison pour laquelle l’OM doit se positionner selon Massilia Zone. Le compte spécialisé dans l’actualité du club marseillais estime qu’il y a une vraie opportunité à saisir pour Marseille dans ce dossier, qui pourrait se décanter à moins de 15 millions d’euros.

L'idée Hannibal Mejbri soufflée à l'OM

Avec 1 but et 4 passes décisives en Premier League la saison dernière, Hannibal Mejbri n’a pas cassé la baraque même s’il a montré au cours de certains matchs qu’il avait su s’adapter au niveau du championnat anglais. Pour l’heure, il s’agit plus d’une idée soumise à la direction de l’OM que d’une réelle piste menée par Grégory Lorenzi et Bruno Genesio mais sur le papier, il faut dire que l’option Hannibal Mejbri à Marseille a tout pour plaire, le club phocéen se cherchant un nouveau leader technique depuis le départ de Mason Greenwood. Reste à voir si l’international tunisien, auteur de 2 passes décisives à la Coupe du monde, se montrera enthousiaste à l’idée de revenir en France et si son club de Burnley, malgré sa relégation en Championship, ouvrira la porte à un départ du natif d’Ivry-sur-Seine.
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Derniers commentaires

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maintenant on donne de l importance a des supporter sur le net pour faire des pseudos articles bidons.... genial

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DeuxsurmonFiak n’y connaît rien au foot et il le prouve à chaque commentaires.

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Il faudrait le signer et le prêter en L2, cette saison. Il a besoin de temps de jeu, et semble encore un peu juste pour entrer dans la rotation cette saison, compte tenu de la concurrence à son poste, malgré son talent.

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Il a l'air costaud ! Il a joué tous les matchs de son équipe,, sans jamais être remplacé, la saison dernière !

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Ça sent effectivement la master class. Encore. Malheureusement, il ne restera pas longtemps, à moins de qualifications en série pour la LDC. Pendant quelques saisons, on n'aura aucun autre choix que de se qualifier pour au moins l'Europa. Ce qui nous oblige à avoir une équipe vraiment compétitive et de jouer le top 5 chaque saison. Tout en réduisant la voiture, en faisant de grosses ventes et en baissant la masse salariale. Si on y arrive, ce n'est pas que Kang qui méritera une statut, c'est MLJ, Gerlinger et le staff technique, y compris Fonseca, n'en déplaise à ceux qui passent leur temps à le détruire.

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