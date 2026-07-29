Lens : Pierre Sage va offrir plus de 50ME aux Sang et Or

Le RC Lens a croisé le Crystal Palace de Pierre Sage mardi soir en amical, et les Sang et Or ont été sans pitié avec leur ancien entraîneur puisqu'ils se sont imposés 3-0. Mais, les deux clubs vont rapidement se revoir pour parler de Mamadou Sangaré.

Décidément, la route du club de Premier League croise énormément celle du RC Lens, et cela pourrait rapidement se concrétiser par une énorme opération financière pour le club du Nord. En effet, Mamadou Sangaré, le milieu de terrain des Sang et Or, est dans le collimateur de plusieurs clubs anglais, et notamment de Brentford. Selon L'Équipe, les Bees ont déjà proposé 48 millions d'euros pour le joueur recruté l'été dernier en Autriche pour 18 millions d'euros . Une plus-value record, mais qui pourrait encore être dépassée car le quotidien sportif affirme que Pierre Sage et Crystal Palace sont tentés de faire une offre supérieure afin de s'attacher les services de Mamadou Sangaré lors de ce mercato

Crystal Palace pourrait régaler le RC Lens

Le quotidien sportif révèle que les Eagles seraient prêts à proposer plus que les 48 millions d'euros de Brentford et qu'une offre aurait même déjà été transmise aux dirigeants du RC Lens. Ces derniers ont d'ailleurs demandé à Dino Toppmöller de ne pas faire jouer l'international malien de 24 ans lors des matchs de préparation, et notamment mardi soir face à Crystal Palace. Preuve s'il y en avait besoin que les Sang et Or ont presque déjà entériné le départ de Mamadou Sangaré, lequel a disputé 33 matchs avec le RC Lens la saison passée.