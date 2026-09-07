Toko Ekambi

Un attaquant veut signer, l’OM supplie la DNCG

OM07 sept. , 20:30
parEric Bethsy
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Limité par un encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de transfert, l’Olympique de Marseille n’a pas pu recruter durant le mercato estival. Le club phocéen espère quand même attirer un attaquant libre et déjà d’accord pour venir. Mais encore faudrait-il que la DNCG valide l’opération.
Sorti du silence la semaine dernière, Stéphane Richard a laissé la porte ouverte à une arrivée. L’Olympique de Marseille n’était pas en mesure de se renforcer durant l’été. Mais son président n’écarte pas totalement la venue d’un joueur libre après la fermeture du mercato. « Dans l'immédiat, je pense que ce sera très compliqué, toujours pour les mêmes raisons, indiquait le dirigeant à RMC. Mais bon, je ne peux pas dire non à 100% à cette question. Il faut mettre tous les chiffres à plat. On ne pourrait recruter un joueur libre qu'avec l'accord de la DNCG. Sinon, on ne peut pas. »

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Le club phocéen n’a donc pas perdu tout espoir. D’où le travail effectué en coulisses pour accueillir l’ancien Lyonnais Karl Toko Ekambi (33 ans). D’après le média 433foot, Grégory Lorenzi a trouvé un accord avec l’attaquant libre depuis son départ d’Al-Arabi (Qatar). Le directeur sportif a convaincu l’international camerounais d’accepter un contrat jusqu’à la fin de la saison, avec un salaire fixe inférieur à 50 000 euros par mois. Sa rémunération serait complétée par des bonus liés aux résultats et à son temps de jeu sous les ordres de Bruno Genesio, qui pourrait l’utiliser en pointe ou sur le côté gauche.
Son effort pourrait s’avérer décisif, du moins si la DNCG valide l’opération. La source précise que l’Olympique de Marseille négocie avec le gendarme financier pour obtenir l’autorisation de recruter Karl Toko Ekambi. Difficile de prédire la réponse de l’organisme. En tout cas, le président Stéphane Richard avouait à Ligue 1+ dimanche soir que l’objectif de vente n’était pas atteint et que la cure d’austérité n’était pas terminée.
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