Un attaquant veut signer, l’OM supplie la DNCG

Toujours beaucoup de mal a comprendre ces choix de carriere pour un jeune.... Mais bon, bon vent a lui et qui sait peut etre un retour en europe plus tard.
Kylian Mbappé devrait être le Ballon d'Or 2026. Mais bon... j'imagine que Nasser a déjà préparé ses enveloppes au cas où.
Je pense plutôt que l'OM s'intéresse à Anthony Martial. Mais peu importe le joueur... ce ne serait pas équitable pour ceux qui ont eu une restriction indéfectible de la part de la DNCG.
Apparemment Lorenzi fait de Fabien Barthez sa priorité en attaque.
Je vois que tu souffres encore de ce que tu as pris dans le derch hier soir. ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
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|4
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|7
|3
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