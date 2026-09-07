L’OM reprend espoir avec le millionnaire du vestiaire

Leader de la grille des salaires à l’Olympique de Marseille, Pierre-Emile Hojbjerg n’était absolument pas retenu cet été. Son départ avorté a provoqué la colère du propriétaire Frank McCourt. Mais l’Américain sera ravi d’apprendre qu’une nouvelle opportunité se présente pour le milieu danois.

Si l’entraîneur Bruno Genesio n’est pas mécontent de conserver Pierre-Emile Hojbjerg, ce n’est pas le cas de tout le monde à l’Olympique de Marseille . Tout en haut de la hiérarchie, l’actionnaire Frank McCourt a hâte de s’en débarrasser. L’Américain avait piqué une colère en apprenant la volte-face du milieu de terrain. Pour rappel, l’ancien joueur de Tottenham s’était finalement opposé à son transfert à Newcastle alors que les Magpies avaient quasiment bouclé le deal pour 15 millions d’euros.

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Le voilà maintenant reparti pour au moins une demi-saison au club phocéen, le temps pour ses courtisans de préparer une offre en vue du mercato hivernal. C’est notamment le cas du FC Séville qui, selon la presse espagnole, considère déjà Pierre-Emile Hojbjerg comme la priorité de son futur recrutement. Le club andalou connaît la situation financière de l’Olympique de Marseille et sait que la Liga fait partie des plans de l’international danois. De plus, l’écurie espagnole a sans doute appris l’existence d’une clause dans le contrat du joueur.

L’été prochain, soit à un an de la fin de son bail, le Marseillais sera disponible pour seulement deux millions d’euros. Entre cette clause et la nécessité de réduire la masse salariale, le pensionnaire du Vélodrome a tout intérêt à éjecter Pierre-Emile Hojbjerg et son salaire mensuel à 500 000 euros dès le mois de janvier. Ça tombe bien, le FC Séville, en concurrence avec la Roma et la Juventus Turin, a prévu d’agir rapidement. L’objectif serait de rencontrer les agents du joueur en fin d’année civile et de formuler une offre à l’Olympique de Marseille en tout début de mercato. En attendant, l'indésirable va continuer à porter le maillot olympien, pour le meilleur et pour le pire.