L’OM reprend espoir avec le millionnaire du vestiaire

L’OM reprend espoir avec le millionnaire du vestiaire

OM07 sept. , 18:30
parEric Bethsy
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Leader de la grille des salaires à l’Olympique de Marseille, Pierre-Emile Hojbjerg n’était absolument pas retenu cet été. Son départ avorté a provoqué la colère du propriétaire Frank McCourt. Mais l’Américain sera ravi d’apprendre qu’une nouvelle opportunité se présente pour le milieu danois.
Si l’entraîneur Bruno Genesio n’est pas mécontent de conserver Pierre-Emile Hojbjerg, ce n’est pas le cas de tout le monde à l’Olympique de Marseille. Tout en haut de la hiérarchie, l’actionnaire Frank McCourt a hâte de s’en débarrasser. L’Américain avait piqué une colère en apprenant la volte-face du milieu de terrain. Pour rappel, l’ancien joueur de Tottenham s’était finalement opposé à son transfert à Newcastle alors que les Magpies avaient quasiment bouclé le deal pour 15 millions d’euros.

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Le voilà maintenant reparti pour au moins une demi-saison au club phocéen, le temps pour ses courtisans de préparer une offre en vue du mercato hivernal. C’est notamment le cas du FC Séville qui, selon la presse espagnole, considère déjà Pierre-Emile Hojbjerg comme la priorité de son futur recrutement. Le club andalou connaît la situation financière de l’Olympique de Marseille et sait que la Liga fait partie des plans de l’international danois. De plus, l’écurie espagnole a sans doute appris l’existence d’une clause dans le contrat du joueur.
L’été prochain, soit à un an de la fin de son bail, le Marseillais sera disponible pour seulement deux millions d’euros. Entre cette clause et la nécessité de réduire la masse salariale, le pensionnaire du Vélodrome a tout intérêt à éjecter Pierre-Emile Hojbjerg et son salaire mensuel à 500 000 euros dès le mois de janvier. Ça tombe bien, le FC Séville, en concurrence avec la Roma et la Juventus Turin, a prévu d’agir rapidement. L’objectif serait de rencontrer les agents du joueur en fin d’année civile et de formuler une offre à l’Olympique de Marseille en tout début de mercato. En attendant, l'indésirable va continuer à porter le maillot olympien, pour le meilleur et pour le pire.
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Si c'était juste"passer" pour un con mais lui il y reste définitivement jusqu'à ce que mort s'en suive , son épitaphe sera " SAMir ,Con de naissance, et mort aussi con"

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Marseille chie sur leur ricain mais grâce a lui ont le 2 ème budget de france ...et de loin .....

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… au micro d'Ici Paris Ile-de-France, Romain Beddouk… 😁😂🤣🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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… parlez-nous du match et pas de vos points de vues interminables sur les stratégies qui vous sont étrangères. Je coupe le son … Mais c’est exactement ça et j’en suis à me demander si je ne vais pas arrêter mon abo tellement ils sont nuls , Oharau n’arrive pas à rattraper les guignols… 😩😩🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Pour moi ca a toujours été une connerie de garder un joueur contre son gré. J'oublie pas que ce joueur avait encore sa valise de prête y a quelques jours. Ca va forcément se ressentir dans ses performances.

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