OM : Une offre surprise pour Hojbjerg

Sous contrat avec l'OM jusqu'en 2028, Pierre-Emile Hojberjg coûte très cher au club phocéen. Alors, l'idée d'un départ du milieu de terrain est toujours dans l'air. Si la Juventus semble être intéressée, un autre club italien pourrait sauter sur l'occasion.

L'Olympique de Marseille a tout tenté pour se débarrasser de Pierre-Emile Hojbjerg lors du dernier mercato . Il est vrai qu'avec un salaire de 500.000 euros par mois, qui fait de lui le joueur le mieux payé du vestiaire, le milieu de terrain donne des sueurs froides aux dirigeants phocéens. Cependant, l'ancien joueur de Tottenham ayant refusé l'offre de Newcastle, ce qui a fait hurler Frank McCourt, Bruno Genesio l'a conservé dans son effectif. Et cela avec d'autant plus de plaisir que l'entraîneur de l'OM a loué le comportement du joueur de 31 ans . Oui mais voilà, toujours sous la menace de la DNCG, Grégory Lorenzi n'a d'autre choix que d'étudier les offres qui peuvent arriver pour Pierre-Emile Hojbjerg. Si longtemps le nom de la Juventus a été évoqué, en ce début de semaine, c'est la Fiorentina qui pourrait se bouger au mercato d'hiver.

Un ancien de l'OM conseille la Fiorentina

TMW et il pense que la Viola va se bouger. « La situation financière de Marseille est catastrophique car le club doit se conformer aux conditions imposées par l’UEFA et la Ligue 1. Hojbjerg est un capitaine et un leader dans toutes les équipes où il évolue, et c’est précisément pour cette raison que je souhaiterais toujours avoir un joueur comme lui à mes côtés. Vanoli (Ndlr : l'entraîneur de la Fiorentina) devra prendre une décision en concertation avec le club », a prévenu Giovanni Rossi. Actuellement en très fâcheuse posture en Serie A , puisque le club de Florence est 17ᵉ mais à égalité de points avec l'Udinese, avant-dernier au classement, la Fiorentina pense à Pierre-Emile Hojbjerg, entre autres, afin d'éviter la catastrophe que serait une relégation. Giovanni Rossi, proche de Roberto de Zerbi et de Pablo Longoria qui l'avaient fait venir à l'OM et qui est parti en début d'année, s'est confié àet il pense que la Viola va se bouger. «», a prévenu Giovanni Rossi.

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Du côté des actuels dirigeants de l'Olympique de Marseille, on appréciera de voir que celui qui il y a encore moins d'un an était à l'OM tienne de tels propos sur l'état des finances du club phocéen. D'autant que la gestion de Pablo Longoria n'y est pas pour rien. A voir désormais si la Fiorentina va se lancer dans ce dossier, sachant que l'OM ne fera pas cadeau d'un joueur qui tient son rang depuis le début de la saison en Ligue 1.