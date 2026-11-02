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Ivre deux soirs de suite, Grealish renvoyé à Man City ?

Ivre deux soirs de suite, Grealish renvoyé à Man City ?

Premier League
parClaude Dautel
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Agé de 31 ans, Jack Grealish commence à sérieusement agacer les dirigeants d'Everton où il est prêté une deuxième saison consécutive par Manchester City. Le joueur anglais a encore abusé et l'idée d'un retour précoce à City est évoquée.
Everton se déplace ce lundi soir à Newcastle, mais Jack Grealish ne sera pas du voyage. En effet, l'attaquant international anglais ne figure pas dans le groupe retenu par David Moyes et ce n'est pas en raison d'une blessure. Il y a deux semaines, celui qui s'était révélé aux yeux du grand public avec Aston Villa a enchaîné deux sorties nocturnes consécutives, dont une alors que son équipe jouait le lendemain. Et forcément, Jack Grealish a été fidèle à sa réputation, à savoir que les deux soirs il s'est mis minable avec quelques amis. « Ils regardaient le match PSG-Barcelone dans une salle privée à l'arrière du pub. Ils étaient de bonne humeur et ils buvaient tous beaucoup et notamment Jack », raconte un témoin. Du côté d'Everton, trop c'est trop et malgré son statut de star, Jack Grealish a donc été mis au placard.
Reste désormais à savoir ce qu'Everton va faire avec un joueur dont les frasques laissent à craindre qu'il ne soit plus entièrement focalisé sur le football. Car même si Jack Grealish a un passé de fêtard, personne n'a oublié son état lors des fêtes entre joueurs qui avaient suivi son premier titre avec Manchester City, le club de Liverpool le paie 360.000 euros par semaine et aimerait en avoir pour son argent. Selon le compte EFC Daily, qui suit toute l'actualité d'Everton, des discussions sont désormais en cours entre les dirigeants des Toffees et ceux de Manchester City afin de voir ce que l'on peut faire concernant Jack Grealish, prêté jusqu'à la fin de la saison. « Les responsables du club continuent d'examiner la question avant de décider quelles sanctions supplémentaires, le cas échéant, il devra prononcer. Il est probable que cela impliquera des discussions avec le club à qui il appartient, Manchester City », précise le média spécialisé.
Mais en attendant, Jack Grealish a été mis à l'écart de son équipe. Une décision prise en commun par David Moyes et Angus Kinnear, le directeur exécutif d'Everton. Depuis le début de la saison, l'attaquant est resté totalement muet, alors qu'il a disputé huit matchs, dont aucun dans sa totalité.
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Il y a eu un "Pierre Sage" , p't'être qu'il y en a d'autres (???)

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c est normal ca! c est ce qui devait se passer. Dirty a dit y a 2 semaines que vous etiez la seule equipe qui pouvait titiller le PSG, et que nous on jouait le maintient

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