Ivre deux soirs de suite, Grealish renvoyé à Man City ?
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Derniers commentaires
l OL est au courant depuis un moment. d ailleurs ils sont bien contents. mais tout etait ficelé hier soir, ça s est pas fait cet aprem... et puis si ca avait capoté, l OL n aurait rien a lui dire, car ils poussent aussi pour le depart
Il y a eu un "Pierre Sage" , p't'être qu'il y en a d'autres (???)
c est normal ca! c est ce qui devait se passer. Dirty a dit y a 2 semaines que vous etiez la seule equipe qui pouvait titiller le PSG, et que nous on jouait le maintient
Ouin ouin c'est lui qui veut partir... Comment retenir un entraîneur qui ne veut pas resté ouin ouin
Ils seront super motives vu leurs resultats actuels.il ne faut pas croire que ce sera simple.Un match de coupe d'Europe est different
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11