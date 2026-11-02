L'OL vire 20 supporters d'un groupe « anti-racisme »

Depuis plusieurs semaines, il y a de l'agitation dans les tribunes du Groupama Stadium entre groupes officiels et groupes officieux de supporters. Dimanche, lors de la réception d'Angers, une vingtaine de membres d'un collectif qui revendique de lutter contre le racisme ont été sortis manu militari du stade.

Le stade lyonnais était loin d'être comble dimanche en fin d'après-midi pour la réception du SCO, mais il y a pourtant eu du mouvement dans les tribunes. Comme le révèle Le Progrès , en pleine rencontre, une vingtaine de spectateurs ont lancé un chant pour faire savoir qu'ils appartenaient au groupe Atypik, qui a fait de la lutte contre le racisme l'une de ses revendications. Cependant, ce fameux groupe Atypik n'est pas encore reconnu par l'Olympique Lyonnais, car il refuse notamment de communiquer au club de Michele Kang l'identité de ses membres. D'autre part, il y a déjà eu des échanges musclés avec d'autres supporters de l'OL. Quoi qu'il en soit, le règlement du Groupama Stadium est très clair : il est interdit de se regrouper de cette manière, et les stadiers ainsi que les policiers ont cordialement mais fermement expulsé ce groupe.

Sur son compte X (anciennement Twitter), le groupe Atypik Lyonnais a envoyé un scud vers les dirigeants de l'Olympique Lyonnais. « L’OL ne veux décidément pas d’un groupe anti raciste au Groupama , Sortit et escorté du stade par 1312 et Stadier. Allez l’OL », indique ce collectif. Pour ceux qui se demandent ce que veut dire le 1312, il s'agit bien évidemment des lettres de l'alphabet prises dans l'ordre et qui forment ACAB. Une formule anglo-saxonne qui insulte la police et dont la popularité est grandissante dans les manifestations de ces dernières semaines.

De son côté, l'Olympique Lyonnais n'a pas communiqué sur ce sujet, mais au moins le club a pris ses responsabilités. Lors du match contre Rennes, les Atypik Lyonnais n'avaient cette fois pas été autorisés à rentrer dans le stade. Espérons que tout cela ne débouche pas un de ces jours sur un incident majeur, sachant que du côté des Bad Gones, on n'apprécie pas vraiment de voir que les Atykip les pointent souvent du doigt.