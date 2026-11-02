Aller au contenu
Lorient n'aura pas Demba Ba comme directeur sportif
Demba Ba ne rejoindra par les Merlus

HAC : Douchez, Ba, tout Le Havre fait ses valises

Le Havre
parClaude Dautel
2
Ajouter comme source préférée sur Google
« Normandie, Californie, même combat ! Le Havre, Le Bronx, j'suis chez moi ! » chantait Alphonse Brown, aka Michaël Youn. Mais ce lundi, les propriétaires américains du HAC ont visiblement décidé de faire le spectacle dans un gigantesque coup de balai au sein du club.
Le club doyen ne nous avait pas habitués à cela, mais depuis 48 heures c'est clairement le chaos qui règne autour du club appartenant à Blue Crow Sports Group. La défaite 1-5 face au Paris Saint-Germain, vendredi soir au Havre, a déclenché une série de réactions totalement imprévisibles. Dans un premier temps, c'est Didier Digard qui était limogé, son équipe ne comptant que deux points depuis le début de la saison de Ligue 1. Mais mécontent de cette décision du propriétaire américain, le président du HAC, Jean-Michel Roussier, a présenté sa démission, laquelle a été acceptée, un communiqué officiel confirmant tout cela. Mais la suite était violente et elle n'a pas traîné.

Demba Ba et Nicolas Douchez sur le départ

En effet, ce n'était pas fini puisque ce lundi, Demba Ba, directeur sportif du club normand depuis le mois de juin, et le départ de Mathieu Bodmer, a décidé de jeter l'éponge à son tour. De son côté, Paris-Normandie annonce que Nicolas Douchez, entraîneur des gardiens, devrait être poussé dehors à son tour, afin de faire table rase du passé. Au moment où Le Havre est dans une situation sportive critique, même si la saison est loin d'être finie, les propriétaires ont donc décidé d'introniser Jaïr Karam, l'actuel directeur du centre de formation du club normand, comme successeur provisoire de Didier Digard jusqu'à la trêve internationale dans une semaine.
Une révolution qui fait forcément du bruit. Pierre Pissavy-Yvernault, qui est notamment l'attaché de presse d’Édouard Philippe, maire du Havre et candidat à la présidentielle, a même reconnu que cela ne sentait pas bon pour le HAC. « Du rêve au cauchemar en moins de 6 mois. Le HAC ne s'en remettra pas. Mes amis nous sommes aux premiers jours d'une descente aux enfers, je nous souhaite qu'elle dure le moins longtemps possible. Soyons forts et solidaires », a confié celui dont le coeur bat pour Le Havree/
Articles Recommandés
ICONSPORT_376560_0277
OL

L'OL vire 20 supporters d'un groupe « anti-racisme »

desire doue est au sommet du psg iconsport 264168 0167 395547
Ligue des Champions

PSG : Villarreal veut stopper « le rouleau compresseur »

ICONSPORT_177822_0307 Bordeaux
Bordeaux

Bordeaux est déjà sous le choc

ta mere adil rami s en prend a lamine yamal iconsport 181196 0392 396128
OM

Adil Rami provoque la colère de l’OM

Fil Info

L'OL vire 20 supporters d'un groupe « anti-racisme »
PSG : Villarreal veut stopper « le rouleau compresseur »
Bordeaux est déjà sous le choc
Adil Rami provoque la colère de l’OM
Fonseca confirme son départ, l’OL sort son plan B
Barcelone vend Baldé et contacte le PSG
Après Mikautadze, l'OL est sans pitié pour Fonseca
Pour une fois, Kylian Mbappé s’est sous-estimé
EdF : Guillaume Restes n'a pas le niveau, Barthez déjà critiqué

Derniers commentaires

Fonseca confirme son départ, l’OL sort son plan B

Dite vous les supporters lyonnais

L'OL vire 20 supporters d'un groupe « anti-racisme »

Pas de place ni pour les racistes ni pour ceux qui traitent nos policiers d’ ACAB !!!

L'OL vire 20 supporters d'un groupe « anti-racisme »

Ce club fait honte au football français

Fonseca confirme son départ, l’OL sort son plan B

Je sais pas à quelle place on finira mais nous traiter de cirque alors que vous êtes derrière nous à l’instant T c’est quand même cocasse. En même temps Sam le footix c’est devenu un pléonasme carrément.

Fonseca confirme son départ, l’OL sort son plan B

A aujourd'hui Jorge Maciel a toujours fait du bon boulot alors pourquoi pas lui

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Lorient logo
Lorient
128332761
11Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
12Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
13Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
14Brest logo
Brest
9823314122
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading