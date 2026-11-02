HAC : Douchez, Ba, tout Le Havre fait ses valises

« Normandie, Californie, même combat ! Le Havre, Le Bronx, j'suis chez moi ! » chantait Alphonse Brown, aka Michaël Youn. Mais ce lundi, les propriétaires américains du HAC ont visiblement décidé de faire le spectacle dans un gigantesque coup de balai au sein du club.

Le club doyen ne nous avait pas habitués à cela, mais depuis 48 heures c'est clairement le chaos qui règne autour du club appartenant à Blue Crow Sports Group. La défaite 1-5 face au Paris Saint-Germain, vendredi soir au Havre, a déclenché une série de réactions totalement imprévisibles. Dans un premier temps, c'est Didier Digard qui était limogé, son équipe ne comptant que deux points depuis le début de la saison de Ligue 1 . Mais mécontent de cette décision du propriétaire américain, le président du HAC, Jean-Michel Roussier, a présenté sa démission, laquelle a été acceptée, un communiqué officiel confirmant tout cela. Mais la suite était violente et elle n'a pas traîné.

Demba Ba et Nicolas Douchez sur le départ

En effet, ce n'était pas fini puisque ce lundi, Demba Ba, directeur sportif du club normand depuis le mois de juin, et le départ de Mathieu Bodmer, a décidé de jeter l'éponge à son tour. De son côté, Paris-Normandie annonce que Nicolas Douchez, entraîneur des gardiens, devrait être poussé dehors à son tour, afin de faire table rase du passé. Au moment où Le Havre est dans une situation sportive critique, même si la saison est loin d'être finie, les propriétaires ont donc décidé d'introniser Jaïr Karam, l'actuel directeur du centre de formation du club normand, comme successeur provisoire de Didier Digard jusqu'à la trêve internationale dans une semaine.

Une révolution qui fait forcément du bruit. Pierre Pissavy-Yvernault, qui est notamment l'attaché de presse d’Édouard Philippe, maire du Havre et candidat à la présidentielle, a même reconnu que cela ne sentait pas bon pour le HAC. « Du rêve au cauchemar en moins de 6 mois. Le HAC ne s'en remettra pas. Mes amis nous sommes aux premiers jours d'une descente aux enfers, je nous souhaite qu'elle dure le moins longtemps possible. Soyons forts et solidaires », a confié celui dont le coeur bat pour Le Havree/