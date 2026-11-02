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Adil Rami provoque la colère de l’OM

Adil Rami provoque la colère de l’OM

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parEric Bethsy
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Agacé par la longueur du discours d’Alexia Putellas à la cérémonie du Ballon d’Or, Adil Rami est impliqué dans un scandale sexiste. La polémique touche même la section féminine de l’Olympique de Marseille.
Connu pour son franc-parler, Adil Rami aurait peut-être mieux fait de s’abstenir. Le consultant s’est un peu trop lâché après la cérémonie du Ballon d’Or lundi dernier. En cause, la longueur du discours de l’Espagnole Alexia Putellas, récompensée pour la troisième fois de sa carrière. « Lâche le micro, putain ! (…) Tu fais un setup chez toi, un petit micro, les lumières et là tu peux raconter tout ce que tu veux », a osé l’ancien défenseur central sur les réseaux sociaux.
Sa sortie a contribué au scandale sexiste largement dénoncé depuis quelques jours. La polémique a pris une certaine ampleur et touche même la section féminine de l’Olympique de Marseille. En conférence de presse, l’attaquante des Marseillaises Louise Fleury a en effet poussé un coup de gueule. « C'est pénible mais il faut continuer à se battre pour ça. Surtout que c'est un peu osé de reprendre Alexia Putellas qui est Ballon d'or pour la troisième fois », a réagi la joueuse devant les médias.

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« Aujourd'hui, toutes les filles se battent pour qu'on ait notre place dans ce monde du football, a ajouté Louise Fleury. Avant le match, j'ai vu une petite à qui j'ai demandé si elle joue au football. Elle m'a répondu que son père ne voulait pas. J'ai dit : "tu diras à ton papa que ce n'est pas le discours qu'il faut avoir". J'espère que nous, par nos discours aux plus jeunes et ce qu'on peut montrer sur le terrain, on va donner envie et montrer aux gens qu'on a tous et toutes notre place sur le terrain. » Mais aussi sur l’estrade du Ballon d’Or.
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