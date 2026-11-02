Adil Rami provoque la colère de l’OM
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Je saisi mal : lorsqu'un groupe "anti-raciste" se manifeste pourquoi est-il exclu ? Bon Lyon - Marseille villes où de nombreux groupes manifestent
Dite vous les supporters lyonnais
Pas de place ni pour les racistes ni pour ceux qui traitent nos policiers d’ ACAB !!!
Ce club fait honte au football français
Je sais pas à quelle place on finira mais nous traiter de cirque alors que vous êtes derrière nous à l’instant T c’est quand même cocasse. En même temps Sam le footix c’est devenu un pléonasme carrément.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|10
|9
|2
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|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
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|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11