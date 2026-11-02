Bordeaux est déjà sous le choc

Vainqueurs sur le terrain de l’Entente Boé/Bon-Encontre (3-0) samedi, les Girondins de Bordeaux ont remporté leurs trois matchs depuis le début de la saison. Nettement au-dessus, les Marine et Blanc admettent que leurs adversaires jusqu’ici rencontrés en Régional 1 ne sont pas au niveau.

Après un été riche en rebondissements, Bordeaux peut enfin se concentrer sur l’aspect sportif. Le club racheté par le fonds d’investissement britannique Sparta Capital a enfin débuté sa saison en Régional 1 avec un effectif bâti dans l’urgence. Sans surprise, de nombreux joueurs présents en National 1 la saison dernière ont préféré partir. Mais d’autres sont restés malgré la nouvelle rétrogradation administrative. Les Girondins se présentent donc avec un groupe très compétitif, voire un peu trop pour leur division.

On ne peut pas dire que Bordeaux ait bataillé pour remporter ses trois premiers matchs, dont celui face à l’Entente Boé/Bon-Encontre samedi. Après la rencontre, le milieu offensif Soufiane Bahassa a d’ailleurs souligné l’écart de niveau entre les Bordelais et les adversaires jusqu’ici rencontrés. « Il y a une différence physique et athlétique avec les équipes de R1, a comparé le Girondin sur Scap FM. A la fin du match, ça pèche physiquement. On s'entraine tous les jours et eux pas forcément. » Et ce n’est pas le seul avantage pour les Marine et Blanc.

« Sur l'aspect tactique, on observe aussi des différences, car nous travaillons tous les jours et eux trois fois par semaine, a reconnu Soufiane Bahassa. Tous les matchs sont enregistrés avec la VEO, on regarde les matchs de nos adversaires à la vidéo et on travaille dessus. Comme en N1. (…) On est sept joueurs à être restés ici. On essaye d'épauler les jeunes joueurs, d'être irréprochables nous-mêmes en les aidant. On a tous le même objectif et on sera toujours là. » Provisoirement sixième de son groupe avec des matchs en retard, Bordeaux n’aura pas le droit à l’erreur.