OM : Hojbjerg intransférable, Marseille a tranché

OM : Hojbjerg intransférable, Marseille a tranché

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parClaude Dautel
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Poussé dehors au coeur de l'été, Pierre-Emile Hojbjerg a refusé de rejoindre Newcastle. Cela tombe bien puisque, malgré son énorme salaire, il s'est mis son entraîneur dans la poche.
Avec un salaire de 500.000 euros par mois, l'international danois est le numéro 1 dans l'effectif marseillais. Et forcément, au moment où Frank McCourt a exigé de Stéphane Richard et Grégory Lorenzi qu'il dégraisse le mammouth, Pierre-Emile Hojbjerg s'est retrouvé en bonne position sur la liste des joueurs à vendre. Il se dit même sur le Vieux-Port que McCourt a piqué un énorme coup de colère en apprenant que l'international avait refusé une offre de Newcastle que l'Olympique de Marseille avait validée. De son côté, Bruno Genesio s'est tenu très éloigné de cette histoire. Mais, au moment où l'on évoque l'intérêt de la Juventus pour Pierre-Emile Hojbjerg, l'entraîneur de l'OM est monté au créneau. Il a profité de l'occasion pour dire tout le bien qu'il pensait du milieu de terrain de 31 ans, lié avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2028.

L'OM a besoin de Pierre-Emile Hojbjerg

Bruno Genesio l'a confié, il apprécie à la fois le joueur, mais également l'homme. Un signal très clair envoyé par le technicien marseillais à ses dirigeants, lesquels pourraient être tentés de se débarrasser du milieu de terrain danois au mercato de janvier. « J’ai une relation très privilégiée avec Pierre-Emile, comme avec d’autres cadres. Pour moi, c'est un joueur indispensable. C’est un joueur qui est très important pour nous, pour l'équipe, parce que c'est un garçon qui a beaucoup d'expérience. C'est un garçon qui a une analyse du jeu au-dessus de la moyenne au niveau tactique, a confié l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Lorsque vous avez un joueur comme ça au milieu de terrain, c'est très important parce que vous, coach, vous mettez des choses en place, vous avez un plan de jeu, vous avez une tactique, mais parfois, sur le terrain, il faut aussi qu'il y ait des joueurs qui soient capables, à l'instant T, de régler des situations, de mettre en place ou de parler à des joueurs pour régler certaines choses. Et c'est le cas de Pierre-Emile. Il a aussi une qualité technique et on le voit, il nous amène de la sérénité et de la maîtrise. Voilà, donc c'est une belle découverte personnelle. »

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Il faut désormais savoir si Stéphane Richard et Grégory Lorenzi seront sur la même longueur d'onde. Car avec un tel salaire, Pierre-Emile Hojbjerg n'est plus du tout un joueur compatible avec les normes imposées par Frank McCourt à l'Olympique de Marseille. On verra au prochain mercato d'hiver quelle sera la réaction des dirigeants de l'OM si la Juventus fait réellement le forcing pour un joueur désormais valorisé à 15 millions d'euros par Transfermarkt.
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