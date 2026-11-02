L'OL refusait de prolonger Paulo Fonseca

Sur le départ de l'Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca n'a pas hésité lorsque le Sporting l'a contacté. Selon L'Equipe, l'entraîneur portugais savait que son contrat avec l'OL ne serait pas prolongé.

Révélé la semaine passée par les médias portugais, l'intérêt des dirigeants du club de Lisbonne pour Paulo Fonseca s'est rapidement concrétisé. En effet, si dimanche soir l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a laissé planer un maigre suspense concernant sa situation, ce lundi, il a prévenu ses joueurs qu'il quittait définitivement le club rhodanien . Une fin tout de même assez brutale pour celui que John Textor était allé chercher alors qu'il venait d'être remercié par l'AC Milan et que l'Américain a mis à la place de Pierre Sage sur le banc de l'OL. Cependant, Régis Dupont, journaliste du quotidien sportif, confirme que même si du côté de Mathieu Louis-Jean on avait récemment expliqué que les négociations étaient en cours au sujet d'une possible prolongation de Paulo Fonseca, la messe était dite.

Fonseca était surpayé, l'OL ne pouvait pas le prolonger

Notre confrère n'a aucun doute concernant le fait que l'entraîneur portugais était bien conscient que son engagement avec l'OIympique Lyonnais n'irait pas au-delà de juin 2027. « Fonseca savait que l'histoire n'irait pas au-delà d'un solide contrat arrivant à échéance l'été prochain. Alors il a choisi de disputer la Ligue des champions dès cette saison avec le Sporting Portugal plutôt que de tenter d'envoyer l'OL en C1 avec un autre coach que lui. Son choix renvoie la L1 à ce qu'elle est devenue, et le football à ce qu'il est désormais : un vaste marché où l'entraîneur est un joueur comme les autres », explique Régis Dupont.

Du côté des actuels dirigeants lyonnais, qui ont hérité d'un entraîneur avec un salaire plus du tout adapté à la situation financière de l'OL, on se doutait que ce genre de problème pouvait se poser en cours de saison. Et quand le Sporting est arrivé pour négocier, à la demande de Paulo Fonseca, il était évident que rien ne serait fait pour garder coûte que coûte ce dernier. A quelques mois de la fin de son contrat, Paulo Fonseca n'a pas hésité à faire ses valises pour rejoindre un club où il aura le même salaire, mais sur une durée plus longue.