L'OL refusait de prolonger Paulo Fonseca
Fonseca était surpayé, l'OL ne pouvait pas le prolonger
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Et oui....apres avoir investi des millions dans le club afin dans un panier percé il se fait éjecter du stade !!! Ne vous étonnez pas bandes d’ânes que ni Saadé ni.aucun investisseur digne de ce nom n’est envi d'investir dans l’OM....
l OL est au courant depuis un moment. d ailleurs ils sont bien contents. mais tout etait ficelé hier soir, ça s est pas fait cet aprem... et puis si ca avait capoté, l OL n aurait rien a lui dire, car ils poussent aussi pour le depart
Il y a eu un "Pierre Sage" , p't'être qu'il y en a d'autres (???)
c est normal ca! c est ce qui devait se passer. Dirty a dit y a 2 semaines que vous etiez la seule equipe qui pouvait titiller le PSG, et que nous on jouait le maintient
Ouin ouin c'est lui qui veut partir... Comment retenir un entraîneur qui ne veut pas resté ouin ouin
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
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|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|8
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|3
|2
|7
|6
|1
|10
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|2
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|3
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|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
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|9
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|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11