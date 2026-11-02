Aller au contenu
desire doue est au sommet du psg iconsport 264168 0167 395547

PSG : Villarreal veut stopper « le rouleau compresseur »

Ligue des Champions
parClaude Dautel
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Le PSG a réussi un sans-faute dans ce début de campagne européenne avec notamment deux énormes victoires face à Manchester City et au FC Barcelone. Du côté de Villarreal, qui reçoit Paris mardi soir, on ne fait pas les malins, sans toutefois craindre une rouste.
Double champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain ne s'est pas raté lors des trois premières rencontres de la première phase de la Ligue des champions. Et l'équipe de Luis Enrique a bien l'intention de continuer son sans-faute à l'occasion du déplacement en Espagne pour y affronter Villarreal. Du côté du club de Liga, qui a vu le PSG balayer le Barça, on est bien conscient qu'il faudra être très solide pour résister à la formation française, et cela même si Paris sera privé de quatre joueurs majeurs. Même si Marquinhos, Dembélé, Mendes et Kvaratskhelia sont blessés, Inigo Pérez, l'entraîneur de Villarreal, admet que battre le Paris SG ne sera pas facile. Mais il n'a pas l'intention de jeter l'éponge.

Villarreal sait que ce ne sera pas simple

Avec une victoire et deux défaites à son actif, ce qui le place à la 19e position du classement de cette première phase de Ligue des champions, le club espagnol veut faire un truc contre le Paris Saint-Germain. « Le PSG est un rouleau compresseur qui écrase tout le monde, mais il ne faut pas avoir de complexes. Sinon il va sentir cette peur et ça ne pardonnera pas. Ils ne vont pas nous attendre en défense, rester devant la surface. On aura des options pour courir vers l’avant, on aura des espaces. Il faut accepter ce défi : savoir où et quand y aller », a prévenu celui qui a quitté le banc du Rayo Vallecano cet été pour rejoindre Villarreal.

Lire aussi

Le PSG envoie sa première offre pour MazaLe PSG envoie sa première offre pour Maza
A la veille de défier le Paris Saint-Germain, Inigo Pérez en a profité pour dire tout le bien qu'il pensait de son compatriote, Luis Enrique. « Je pense qu’il réalise un travail parfait au PSG. Quand il a commencé, il a eu quelques difficultés, on va dire. Mais dès qu’il a mis sa main sur le projet, il a réussi à développer ce qu’il avait en tête. C’est une personne brillante, qui a une forte personnalité. L’affronter, c’est une fierté pour moi », a reconnu le technicien de Villarreal.
Articles Recommandés
Tanenbaum propriétaire de l'ASSE
ASSE

ASSE : 2,3 milliards d'euros, les Verts sont tranquilles

ICONSPORT_376560_0277
OL

L'OL vire 20 supporters d'un groupe « anti-racisme »

ICONSPORT_177822_0307 Bordeaux
Bordeaux

Bordeaux est déjà sous le choc

ta mere adil rami s en prend a lamine yamal iconsport 181196 0392 396128
OM

Adil Rami provoque la colère de l’OM

Fil Info

ASSE : 2,3 milliards d'euros, les Verts sont tranquilles
L'OL vire 20 supporters d'un groupe « anti-racisme »
Bordeaux est déjà sous le choc
Adil Rami provoque la colère de l’OM
HAC : Douchez, Ba, tout Le Havre fait ses valises
Fonseca confirme son départ, l’OL sort son plan B
Barcelone vend Baldé et contacte le PSG
Après Mikautadze, l'OL est sans pitié pour Fonseca
Pour une fois, Kylian Mbappé s’est sous-estimé

Derniers commentaires

L'OL vire 20 supporters d'un groupe « anti-racisme »

Je saisi mal : lorsqu'un groupe "anti-raciste" se manifeste pourquoi est-il exclu ? Bon Lyon - Marseille villes où de nombreux groupes manifestent et difficiles a les comprendre

Fonseca confirme son départ, l’OL sort son plan B

Dite vous les supporters lyonnais

L'OL vire 20 supporters d'un groupe « anti-racisme »

Pas de place ni pour les racistes ni pour ceux qui traitent nos policiers d’ ACAB !!!

L'OL vire 20 supporters d'un groupe « anti-racisme »

Ce club fait honte au football français

Fonseca confirme son départ, l’OL sort son plan B

Je sais pas à quelle place on finira mais nous traiter de cirque alors que vous êtes derrière nous à l’instant T c’est quand même cocasse. En même temps Sam le footix c’est devenu un pléonasme carrément.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Lorient logo
Lorient
128332761
11Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
12Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
13Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
14Brest logo
Brest
9823314122
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading