PSG : Villarreal veut stopper « le rouleau compresseur »

Le PSG a réussi un sans-faute dans ce début de campagne européenne avec notamment deux énormes victoires face à Manchester City et au FC Barcelone. Du côté de Villarreal, qui reçoit Paris mardi soir, on ne fait pas les malins, sans toutefois craindre une rouste.

Double champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain ne s'est pas raté lors des trois premières rencontres de la première phase de la Ligue des champions. Et l'équipe de Luis Enrique a bien l'intention de continuer son sans-faute à l'occasion du déplacement en Espagne pour y affronter Villarreal. Du côté du club de Liga, qui a vu le PSG balayer le Barça, on est bien conscient qu'il faudra être très solide pour résister à la formation française, et cela même si Paris sera privé de quatre joueurs majeurs. Même si Marquinhos, Dembélé, Mendes et Kvaratskhelia sont blessés, Inigo Pérez, l'entraîneur de Villarreal, admet que battre le Paris SG ne sera pas facile. Mais il n'a pas l'intention de jeter l'éponge.

Villarreal sait que ce ne sera pas simple

Avec une victoire et deux défaites à son actif, ce qui le place à la 19e position du classement de cette première phase de Ligue des champions, le club espagnol veut faire un truc contre le Paris Saint-Germain. « Le PSG est un rouleau compresseur qui écrase tout le monde, mais il ne faut pas avoir de complexes. Sinon il va sentir cette peur et ça ne pardonnera pas. Ils ne vont pas nous attendre en défense, rester devant la surface. On aura des options pour courir vers l’avant, on aura des espaces. Il faut accepter ce défi : savoir où et quand y aller », a prévenu celui qui a quitté le banc du Rayo Vallecano cet été pour rejoindre Villarreal.

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A la veille de défier le Paris Saint-Germain, Inigo Pérez en a profité pour dire tout le bien qu'il pensait de son compatriote, Luis Enrique. « Je pense qu’il réalise un travail parfait au PSG. Quand il a commencé, il a eu quelques difficultés, on va dire. Mais dès qu’il a mis sa main sur le projet, il a réussi à développer ce qu’il avait en tête. C’est une personne brillante, qui a une forte personnalité. L’affronter, c’est une fierté pour moi », a reconnu le technicien de Villarreal.